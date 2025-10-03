DE
FR

Blessé en Ligue des champions
Liverpool sans son précieux gardien pendant plusieurs semaines

Le gardien de Liverpool, Alisson, sera absent plusieurs semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Blessé lors du match de Ligue des champions mardi, il manquera le match contre Chelsea et ne rejoindra pas la sélection brésilienne.
Publié: il y a 28 minutes
Partager
Écouter
Plusieurs semaines d'absence pour Alisson.
Photo: Anadolu via Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Liverpool sera privé plusieurs semaines de son gardien Alisson (33 ans). L'international brésilien souffre d'une blessure aux ischio-jambiers contractée mardi en Ligue des champions.

«Alisson ne fait pas partie de l'équipe de samedi et il ne se rendra pas au Brésil pour jouer avec la sélection nationale» dans les dix prochains jours, a affirmé Arne Slot. Le manager des Reds s'exprimait à la veille de la rencontre de Premier League contre Chelsea samedi à Stamford Bridge.

Blessé lors du match de Ligue des champions

Alisson s'est blessé sur un arrêt à la 56e minute et a été remplacé par le Géorgien Giorgi Mamardashvili lors de la défaite des Reds 1-0 en Turquie mardi. Il s'agissait du deuxième revers consécutif après celui à Crystal Palace en championnat.

A lire aussi
Liverpool puni dans les dernières secondes
Premier League
Liverpool puni dans les dernières secondes
Aucun Suisse n'a jamais été aussi bon que Yann Sommer
Dans le top des gardiens
Aucun Suisse n'a jamais été aussi bon que Yann Sommer

Arne Slot n'a pas indiqué la durée exacte de l'indisponibilité de son gardien numéro un. Il serait cependant «surpris» de le voir reprendre dès le premier match après la fenêtre internationale, qui n'est autre que le choc contre Manchester United (19 octobre).

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
Liverpool FC
6
5
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
6
9
13
3
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
6
5
12
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
6
7
11
5
Sunderland AFC
Sunderland AFC
6
3
11
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
6
1
11
7
Manchester City FC
Manchester City FC
6
8
10
8
Chelsea FC
Chelsea FC
6
3
8
9
Everton FC
Everton FC
6
1
8
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
6
0
8
11
Fulham FC
Fulham FC
6
-1
8
12
Leeds United
Leeds United
6
-3
8
13
Brentford FC
Brentford FC
6
-2
7
14
Manchester United FC
Manchester United FC
6
-4
7
15
Newcastle United FC
Newcastle United FC
6
-1
6
16
Aston Villa
Aston Villa
6
-2
6
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
-5
5
18
Burnley FC
Burnley FC
6
-7
4
19
West Ham United FC
West Ham United FC
6
-8
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
6
-9
1
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus