Aucun Suisse n'a jamais été aussi bon que Yann Sommer

Dans la lutte pour le trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de but du monde, Yann Sommer s'est classé à la troisième place. Il s'agit du meilleur classement d'un Suisse dans une catégorie de la prestigieuse cérémonie du Ballon d'Or. À un bémol près.

1/6 Yann Sommer lors du gala du Ballon d'Or à Paris avec sa femme Alina. Photo: AFP

Gian-Andri Baumgartner

Un Suisse fait partie des meilleurs footballeurs du monde. Le gardien de but Yann Sommer s’est classé troisième dans la course au trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de la saison passée, derrière le vainqueur Gianluigi Donnarumma (PSG) et Alisson (Liverpool).

Un podium suisse dans une catégorie du Ballon d'Or, c’est du jamais vu dans l’histoire de la prestigieuse cérémonie de remise des prix aux meilleurs joueurs de football.

La distinction de troisième meilleur gardien du monde est la récompense d’une excellente saison 2024-2025 à l’Inter pour l’ancien portier de la Nati. En tant que gardien titulaire incontesté, il a atteint la finale de la Ligue des champions avec les Nerazzurri et s’est classé deuxième de la Serie A italienne, à un point seulement du champion Napoli. Les statistiques de la phase de ligue de la C1 ont été particulièrement impressionnantes: en huit matches sur la plus haute scène européenne, l’Inter n’a encaissé qu’un seul but, grâce à Sommer, et a ainsi réussi à se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Dans le championnat national, il a fait partie de la deuxième meilleure défense du pays: en 33 matches, il a dû s’interposer 32 fois.

D’autres Suisses étaient meilleurs au Ballon d'Or

Petit bémol du point de vue suisse, les performances de Sommer, qui l’ont placé dans le cercle des meilleurs gardiens, n’ont plus été mises en valeur au sein de l’équipe nationale. Le championnat d’Europe 2024, lors duquel Sommer a joué un rôle décisif dans la qualification souveraine de la Suisse pour les quarts de finale, n’est pas pris en compte dans le classement du Ballon d'Or de cette année.

Après ce tournoi, Yan Sommer s’est retiré de l’équipe nationale et n’a donc pas disputé de matches avec l’équipe de Murat Yakin durant la période déterminante pour le trophée Yachine.

Malgré sa troisième place dans le classement des gardiens de but, Yan Sommer n’a pas réussi à figurer sur la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Jusqu’à présent, huit Suisses ont atteint ce niveau, le dernier étant Granit Xhaka l’année dernière. Le capitaine de l’équipe nationale s’est classé 16e. Stéphane Chapuisat, 9e en 1992 et 1993, avait fait encore mieux. Le Bâlois est donc encore loin de la meilleure performance suisse dans la catégorie la plus importante.



