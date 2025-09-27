Lors de la 6e journée de Premier League, Liverpool a subi sa première défaite (2-1 à Crystal Palace). Manchester City a facilement battu Burnley (5-1), tandis que Chelsea, réduit à dix, a chuté 3-1 à domicile face à Brighton. Palace reste la seule équipe invaincue.

A l'image de Szoboszlai, Liverpool a été malmené par Crystal Palace. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Liverpool a subi sa première défaite de la saison lors de la 6e journée de Premier League. Les Reds ont perdu 2-1 à Londres contre Crystal Palace, qui reste ainsi la seule équipe invaincue.

A Selhurst Park, Sarr a marqué dès la 9e pour les Eagles, qui auraient dû se mettre à l'abri avant la pause. Mais Alisson a réussi toute une série d'arrêts pour maintenir son équipe dans le match.

Après le thé, Liverpool a enfin réagi, mais a longtemps buté sur la solide défense de Palace avant l'égalisation du remplaçant Chiesa (87e). Mais Nketiah a arraché la victoire à la... 97e alors que six minutes d'arrêts de jeu avaient été annoncées.

Manchester City n'a pas été inquiété par Burnley (5-1), alors que Chelsea a chuté à domicile contre Brighton, qui a gagné 3-1. L'expulsion de Chalobah (53e) a signifié la perte des Blues, qui menaient alors 1-0.