En Turquie, il est de coutume de tout mettre en œuvre pour que l'équipe locale parte avec un petit avantage au coup d'envoi. Les fans de Galatasaray sont venus, durant la nuit de lundi à mardi, perturber le sommeil des joueurs de Liverpool avant la Ligue des champions.

Nuit agitée pour Liverpool, la faute aux fans de Galatasaray

Nuit agitée pour Liverpool, la faute aux fans de Galatasaray

Les fans de Galatasaray savent se faire entendre... Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

Ce deuxième match de Ligue des champions est déjà important pour le club turc de Galatasaray, fessé lors de son entrée en lice par Francfort (5-1). Mais face à Liverpool, champion d'Angleterre, ce mardi soir, la marche sera haute. À tel point que les supporters stambouliotes ont décidé, en plus de soutenir leur équipe, d'affaiblir le camp adverse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans la nuit de lundi à mardi, ils se sont donc présentés devant l'hôtel où logeait la délégation de Liverpool. Pour y allumer un feu d'artifice digne de la fête nationale. Ils ont, par la même occasion, donné un petit aperçu du climat hostile qui sera réservé aux «Reds» ce mardi soir au Rams Park.

Une manœuvre pas très fair-play, mais déjà utilisée par le passé, en Turquie et ailleurs.