Nuit agitée pour Liverpool, la faute aux fans de Galatasaray

Photo: Anadolu via Getty Images
Ce deuxième match de Ligue des champions est déjà important pour le club turc de Galatasaray, fessé lors de son entrée en lice par Francfort (5-1). Mais face à Liverpool, champion d'Angleterre, ce mardi soir, la marche sera haute. À tel point que les supporters stambouliotes ont décidé, en plus de soutenir leur équipe, d'affaiblir le camp adverse.
Dans la nuit de lundi à mardi, ils se sont donc présentés devant l'hôtel où logeait la délégation de Liverpool. Pour y allumer un feu d'artifice digne de la fête nationale. Ils ont, par la même occasion, donné un petit aperçu du climat hostile qui sera réservé aux «Reds» ce mardi soir au Rams Park.
Une manœuvre pas très fair-play, mais déjà utilisée par le passé, en Turquie et ailleurs.
