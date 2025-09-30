DE
Feu d'artifice à l'hôtel
Nuit agitée pour Liverpool, la faute aux fans de Galatasaray

En Turquie, il est de coutume de tout mettre en œuvre pour que l'équipe locale parte avec un petit avantage au coup d'envoi. Les fans de Galatasaray sont venus, durant la nuit de lundi à mardi, perturber le sommeil des joueurs de Liverpool avant la Ligue des champions.
Publié: il y a 8 minutes
Les fans de Galatasaray savent se faire entendre...
Photo: Anadolu via Getty Images
Blick Sport

Ce deuxième match de Ligue des champions est déjà important pour le club turc de Galatasaray, fessé lors de son entrée en lice par Francfort (5-1). Mais face à Liverpool, champion d'Angleterre, ce mardi soir, la marche sera haute. À tel point que les supporters stambouliotes ont décidé, en plus de soutenir leur équipe, d'affaiblir le camp adverse.

Dans la nuit de lundi à mardi, ils se sont donc présentés devant l'hôtel où logeait la délégation de Liverpool. Pour y allumer un feu d'artifice digne de la fête nationale. Ils ont, par la même occasion, donné un petit aperçu du climat hostile qui sera réservé aux «Reds» ce mardi soir au Rams Park.

Une manœuvre pas très fair-play, mais déjà utilisée par le passé, en Turquie et ailleurs.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
1
4
3
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
3
FC Bruges
FC Bruges
1
3
3
3
Sporting CP
Sporting CP
1
3
3
5
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
6
Bayern Munich
Bayern Munich
1
2
3
7
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
7
Inter Milan
Inter Milan
1
2
3
9
Manchester City FC
Manchester City FC
1
2
3
10
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
11
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
12
FC Barcelone
FC Barcelone
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
15
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
16
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
17
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
17
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
1
0
1
19
FC Copenhague
FC Copenhague
1
0
1
19
Slavia Prague
Slavia Prague
1
0
1
21
Olympiakos
Olympiakos
1
0
1
21
Paphos FC
Paphos FC
1
0
1
23
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1
-1
0
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
1
-1
0
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
26
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
-1
0
27
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
28
Chelsea FC
Chelsea FC
1
-2
0
29
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
30
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-2
0
30
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
30
SSC Naples
SSC Naples
1
-2
0
33
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
33
Kairat Almaty
Kairat Almaty
1
-3
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-4
0
36
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
1
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
