Il donne satisfaction
L'Inter se voit bien acheter Manuel Akanji

Prêté par Manchester City à l'Inter Milan de Yann Sommer, Manuel Akanji pourrait bien prolonger l'aventure en Italie si ses performances continuent à convaincre de la sorte.
Publié: il y a 5 minutes
Manuel Akanji est convaincant depuis son arrivée à l'Inter.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Manuel Akanji est-il déjà indispensable à l'Inter de Milan, après quatre matchs seulement? Arrivé dans les tous derniers instants du mercato estival, en prêt de Manchester City (avec option d'achat), le défenseur international suisse de 30 ans apporte entière satisfaction. À tel point que son club envisage déjà de tout faire pour lever l'option d'achat.

Dans les faits, le transfert pourrait devenir automatique si l'Inter venait à remporter le championnat au terme de la saison, moyennant une clause spécifique et un accord de 15 millions d'euros. Mais selon le journaliste Fabrizio Romano, toujours bien informé, le club souhaite faire de Manuel Akanji l'une des pièces maîtresses de son effectif. À plus long terme.

Selon Fabrizio Romano, «ses qualités, son expérience et sa vitesse» sont des atouts très appréciés du côté de San Siro. La belle aventure entre Manuel Akanji et l'Inter va-t-elle se poursuivre, après une mise à l'écart un peu brutale du côté de City? Il se pourrait bien.

