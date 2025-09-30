L'Inter se voit bien acheter Manuel Akanji

Manuel Akanji est-il déjà indispensable à l'Inter de Milan, après quatre matchs seulement? Arrivé dans les tous derniers instants du mercato estival, en prêt de Manchester City (avec option d'achat), le défenseur international suisse de 30 ans apporte entière satisfaction. À tel point que son club envisage déjà de tout faire pour lever l'option d'achat.
Dans les faits, le transfert pourrait devenir automatique si l'Inter venait à remporter le championnat au terme de la saison, moyennant une clause spécifique et un accord de 15 millions d'euros. Mais selon le journaliste Fabrizio Romano, toujours bien informé, le club souhaite faire de Manuel Akanji l'une des pièces maîtresses de son effectif. À plus long terme.
Selon Fabrizio Romano, «ses qualités, son expérience et sa vitesse» sont des atouts très appréciés du côté de San Siro. La belle aventure entre Manuel Akanji et l'Inter va-t-elle se poursuivre, après une mise à l'écart un peu brutale du côté de City? Il se pourrait bien.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Milan AC
5
6
12
2
SSC Naples
5
5
12
3
AS Rome
5
4
12
4
Juventus Turin
5
4
11
5
Inter Milan
5
6
9
6
Atalanta Bergame
5
6
9
7
US Cremonese
5
2
9
8
Côme 1907
5
2
8
9
Bologne FC
5
0
7
9
Cagliari Calcio
5
0
7
11
Udinese Calcio
5
-3
7
12
Lazio Rome
5
3
6
13
Sassuolo
5
-1
6
14
Parme Calcio
5
-3
5
15
Torino FC
5
-8
4
16
ACF Fiorentina
5
-3
3
17
Hellas Vérone
5
-6
3
18
Pise SC
5
-3
2
19
Genoa CFC
5
-5
2
20
US Lecce
5
-6
2