Vullnet Basha a trouvé son équilibre à Cracovie. Le Lausannois s'y est établi depuis huit ans et a réussi sa reconversion: après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, le voilà directeur sportif du Wisla. Rencontre avec un homme épanoui.

Photo: Krzysztof Porebski / Newspix.pl

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vullnet Basha regarde autour de lui avant de s'asseoir à la terrasse d'un café de Rynek Główny, la spectaculaire place du marché, au centre de Cracovie. Le Lausannois connaît très bien sa ville et sait qu'au coeur de celle-ci, il risque fort d'être interpellé. «La pression est partout, mais ici au centre ça va, il y a surtout des touristes, je passe inaperçu», sourit-il, lui qui s'est désormais bien habitué à la démesure que suscite le Wisla, solide leader de deuxième division polonaise. «C'est très souvent sympa, même quand je croise des fans de Cracovia, le rival historique, mais tout le monde te parle de foot ici. Tu ne peux pas y échapper», explique celui qui a pris ses fonctions de directeur sportif de l'étoile blanche voilà une année et se sent bien dans cette nouvelle fonction.

La meilleure affluence de Pologne, même en deuxième division

Le Wisla est une institution en Pologne et en ce début de saison, le club de Cracovie est même en tête des affluences de tout le pays, toutes ligues confondues! «On est à plus de 29'000 spectateurs de moyenne», précise Vullnet Basha. Le Lech Poznan et le Legia Varsovie, poids lourds de première division, sont derrière.

«C'est fou, pour un club de deuxième division, non? Chaque fois que j'amène des gens ici, ils sont épatés. Et à chaque fois ou presque, mes amis me demandent si je me rends compte de la chance que j'ai. Et c'est vrai qu'à chaque fois ça me fait comme un réveil, parce que moi, à force je crois que je ne me rends même plus compte à quel point cette ferveur est exceptionnelle tellement j'y suis habitué», explique le Lausannois, très satisfait du début de saison de son équipe.

Le très polyglotte Vullnet Basha

Le Wisla est en effet en tête, avec 22 points en 9 matches, et semble bien parti pour retrouver la première division, la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. «Bien sûr qu'on veut y arriver, c'est le but», assure Vullnet Basha, lequel est arrivé voilà huit ans à Cracovie depuis l'Espagne. Après avoir joué pour le LS, Xamax et Sion, le Vaudois a en effet évolué à Saragosse, Ponferradina et Murcie avant de s'établir en Pologne. «J'avais 27 ans que je suis arrivé. Je pensais rester une année et voilà huit ans que je suis ici», dit-il dans un sourire, lui qui parle désormais très convenablement le polonais. «C'est indispensable pour être directeur sportif. Je m'occupe de la première équipe, mais je chapeaute aussi l'académie et tout le secteur sportif du Wisla», détaille celui qui peut également s'exprimer en albanais, anglais, espagnol et allemand sans aucun problème.

La place du marché de Cracovie, lieu de toutes les célébrations du club. Photo: JAKUB GRUCA / Newspix.pl

«Je dois dire que j'ai eu de la chance. Qui devient directeur sportif directement après sa carrière de joueur? Encore plus d'un club comme le Wisla», fait-il mine de s'étonner. Devenu au fil des années un joueur emblématique du club de Cracovie, le Lausannois s'est vu confier cette grande responsabilité par son président et fait tout pour ne pas le décevoir. «Il s'implique beaucoup pour le club, il est très passionné. A moi de lui rendre cette confiance.» Comment? «En travaillant beaucoup!», rigole-t-il. L'ancien milieu de terrain polonais Jakub Błaszczykowski fait lui partie du cercle des propriétaires.

La Pologne attire de plus en plus

Ce mercato estival a été très intense pour le Wisla et Vullnet Basha a pu trouver quelques éléments susceptibles de renforcer l'équipe, comme Raoul Giger, le latéral du LS. «Dès que j'ai appris qu'il ne prolongerait pas à Lausanne, je suis entré en contact avec lui. Au début, il a été un peu réticent en entendant parler de deuxième division, mais quand il a vu le stade, le public et les installations, je pense qu'il a été convaincu.» Et l'ambition est claire: remonter le plus vite possible en première division polonaise, un championnat qui progresse et qui dépasse désormais le niveau de la Super League suisse. «Il suffit de voir les résultats en Europe. Les clubs polonais bossent bien», assure l'ancien milieu de terrain du Wisla, désormais âgé de 35 ans. La signature récente d'Andi Zeqiri au Widzew Lodz vient donner encore un peu de crédit à ses propos.

Vullnet Basha a joué sept saisons pour le Wisla avant d'en devenir le directeur sportif. Photo: BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT / Newspix.pl

Le Wisla possède d'ailleurs des joueurs très intéressants, à l'image du buteur Angel Rodado, auteur d'un triplé dans une ambiance indescriptible face au Slask Wroclaw lors de la septième journée. L'Espagnol, arrivé d'Ibiza, en est à 77 réussites en 118 matches avec le Wisla! «Lui, il ne peut pas se promener tranquille en ville, je vous promets», sourit Vullnet Basha, lequel a trouvé son bonheur et son équilibre familial à Cracovie, où il vit avec son épouse et ses quatre enfants. «C'est une vie assez intense, mais j'adore!»

A lui de développer ses compétences

Ancien joueur et désormais tout jeune directeur sportif, le Lausannois ne s'interdit rien pour l'avenir. «Je débute dans cette nouvelle vie. J'ai envie de me former au maximum, d'aller découvrir d'autres manières de travailler. Je vais sans doute aller au Havre, pour voir comment fonctionne le club et comment travaille Mathieu Bodmer, par exemple. Je veux me perfectionner et m'ouvrir le plus de portes possible dans ma nouvelle fonction.» La reconversion est en marche, l'aventure ne fait que commencer.