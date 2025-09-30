Après les incidents survenus lors du match contre l'Angleterre à Belgrade, la FIFA inflige des sanctions à la Serbie. La Fédération serbe de football accepte cette décision et promet de prendre des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir.

La Serbie punie pour les actes de ses fans contre l'Angleterre

La FIFA avait déjà sanctionné la Serbie pour «discrimination et insultes racistes» de la part des supporters lors d'un match contre Andorre en juin. (Image d'illustration). Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La Serbie a été sanctionnée mardi par la FIFA pour le comportement de ses supporters et des failles de sécurité. Les faits se sont produits lors du match des qualifications pour le Mondial 2026 contre l'Angleterre, le 9 septembre à Belgrade.

Le Conseil de discipline de la FIFA a invoqué des manquements à l'obligation d'assurer «l'ordre et la discipline à l'intérieur et autour du stade, l'utilisation de lasers et de gestes, mots et objets inappropriés, les hymnes nationaux perturbés et un comportement discriminatoire de la part de certains supporters», lors de la défaite contre l'Angleterre 5-0.

La Serbie a écopé de 85'000 euros d'amende et elle devra disputer son prochain match, contre l'Albanie, avec une réduction d'au moins 20% du nombre de spectateurs, selon la fédération serbe.

2e sanction cette année pour la Serbie

«La Fédération serbe de football se conformera à cette décision et prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents se reproduisent», indique encore celle-ci dans un communiqué.

Le match du 11 octobre contre l'Albanie a déjà été déplacé de Belgrade à Leskovac, une ville plus petite située dans le sud du pays, pour des raisons de sécurité. Le stade de Leskovac, construit il y a deux ans, peut accueillir un peu plus de 8'000 spectateurs, soit beaucoup moins que le stade de Belgrade, qui compte 52'000 places.

La FIFA avait déjà sanctionné la Serbie pour «discrimination et insultes racistes» de la part des supporters lors d'un match contre Andorre en juin.

La Serbie occupe actuellement la troisième place de son groupe de qualifications, derrière l'Angleterre et l'Albanie.