Idole de jeunesse de Marco Odermatt, Reto Schmidiger met un terme à sa carrière sportive. Le slalomeur nidwaldien compte plus de 90 départs en Coupe du monde.

1/5 Reto Schmidiger (à droite) est l'idole d'enfance de Marco Odermatt (au centre). Avec Andrea Ellenberger (à gauche), ils ont tous grandi dans le canton de Nidwald.

Marcel W.Perren, ATS

Le slalomeur suisse Reto Schmidiger range ses skis avec effet immédiat. Le Nidwaldien de 32 ans a déclaré dimanche sur Instagram qu'il arrêtait définitivement la compétition.

La carrière de Reto Schmidiger avait commencé de manière prometteuse avec trois médailles d'or aux Mondiaux juniors 2010 et 2011 (deux en slalom, une en combiné). En Coupe du monde, il n'a pas connu pareil succès, avec seulement trois tops 10 en 93 départs.

Son meilleur résultat est une 8e place en 2011 en slalom à Lenzerheide. Excellent en slalom parallèle, Reto Schmidiger compte tout de même une victoire par équipe, lors du Team Event de St-Moritz en 2016.

Le feu s'est éteint

Après plusieurs blessures, il a été retiré du groupe des cadres de Swiss-ski en 2022. Le Nidwaldien ne s'est pas laissé abattre et a continué sa carrière de son côté. Une décision qui coûtait 100'000 francs par saison.

Malgré une victoire en Coupe d'Europe l'hiver dernier, le slalomeur ne ressent plus les mêmes sensations que par le passé. «J'ai remarqué ces dernières semaines que mon enthousiasme pour la course s'est éteint», a déclaré Reto Schmidiger à Blick.

« Reto m'a toujours inspiré par son attitude toujours positive. C'est un gars formidable Marco Odermatt »

L'idole d'un certain Marco Odermatt

Reto Schmidiger et Marco Odermatt se connaissent bien. Ayant vécus à quelques kilomètres l'un de l'autre, leurs parents s'entendaient bien. Les deux Nidwaldiens ont presque grandi comme deux frères. «Schmiedi a aussi été ma première grande idole du ski», souligne Marco Odermatt.

Le champion olympique de slalom géant sera toujours reconnaissant envers son ainé. «Quand j'étais plus jeune, j'avais parfois des douleurs si intenses au tibia que j'en pleurais. Aucun spécialiste n'a pu me trouver de solution. Jusqu'à ce que Reto me donne l'antidote: des protège-tibias spéciaux que j'utilise encore aujourd'hui.»

«Reto m'a toujours inspiré par son attitude toujours positive. C'est un gars formidable», précise Odi. Reto Schmidiger ne tournera peut-être pas totalement le dos au cirque blanc. Il n'exclut pas de revenir en tant qu'entraîneur.