Marco Odermatt dompte les éléments à Val D'Isère et remporte le géant

1/2 Marco Odermatt s'est imposé à Val D'Isère. Photo: AFP

Blick Sport

Leader au terme de la première manche à Val-d'Isère, Marco Odermatt a confirmé en début d'après-midi, s'imposant devant Patrick Feurstein (+0.08) et Stefan Brennsteiner (+0.12) et signant donc une quatrième victoire consécutive à Val D'Isère. Le Nidwaldien répond également de la meilleure des manières après deux sorties de piste lors de deux premiers géants de la saison. La visibilité s'est pourtant fortement dégradée lors de ce second acte sur la moitié haute du parcours, avec des chutes de neige et un brouillard épais, rabattant ainsi les cartes.

Luca Aerni, 30e au terme de la première manche malgré le dossard 62, a gagné plusieurs rangs en deuxième manche, terminant à la 4e place (+0.23) et réalisant donc le meilleur résultat de sa carrière dans la discipline. Spécialiste du slalom, le Valaisan fait ainsi le plein de confiance avant la course entre les piquets prévue ce dimanche dans la station française. Patrick Feurstein a, lui aussi, profité des conditions météo pour gagner 22 rangs et signer le premier podium de sa carrière.

Manuel Feller casse ses bâtons de rage

Troisième ce samedi matin, Loïc Meillard a perdu beaucoup de temps sur le deuxième tracé, terminant 9e. Henrik Kristoffersen, deuxième à 15 centièmes d'Odermatt après le premier tracé, n'a pu faire mieux qu'une 5e place (+0.24).

Vainqueur du géant de Beaver Creak le week-end dernier, Thomas Tumler (6e en première manche) doit se contenter ce samedi d'un 25e rang, alors que Gino Caviezel (14e en première manche) a lui terminé 11e.

De son côté, le néo-Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a été éliminé. Tout comme Manuel Feller après quelques secondes de course seulement, qui en a cassé ses bâtons de rage. L'Autrichien connaît un début de saison très compliqué avec quatre éliminations consécutives.