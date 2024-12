Coup dur pour Eva Schachner! Photo: keystone-sda.ch

Le vendredi 13 porte une fois de plus sa réputation de jour maudit, surtout pour l'équipe de ski autrichienne, frappée de plein fouet par une série de blessures. Pourtant, les raisons de se réjouir ne manquaient pas à Saint-Moritz, où se déroulaient deux descentes de la Coupe d'Europe. Les skieuses autrichiennes avaient décroché une double victoire dans chaque course. Mais ces succès sportifs ont rapidement été éclipsés par une série de drames sur les pistes.

Dès la matinée, une première mauvaise nouvelle tombe: Eva Schachner, 18 ans, s’est fracturé l’avant-bras lors d’un entraînement la veille et doit subir une opération. Quelques heures plus tard, c’est au tour de Julia Pechhacker, également âgée de 18 ans, de voir sa saison brutalement interrompue. Revenue cet été d’une blessure au ligament croisé, elle chute lourdement lors d’un entraînement de slalom géant et se déchire un autre ligament croisé. Une intervention chirurgicale est à nouveau nécessaire.

Mais le pire reste à venir. Amanda Salzgeber, 22 ans, se blesse à son tour gravement lors de la descente. Transportée d’urgence à l’hôpital par hélicoptère, elle souffre de fortes douleurs au genou. Les premiers examens révèlent une suspicion de rupture du ligament croisé, ainsi que des déchirures du ligament interne et des deux ménisques. Des examens complémentaires permettront de confirmer l’ampleur de ses blessures.

Une journée noire, où la joie des podiums n’aura pas suffi à chasser les ombres.