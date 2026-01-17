Lukas Britschgi rate une troisième médaille à Sheffield

A Sheffield, Lukas Britschgi échoue au pied du podium européen, terminant 4e. Le Schaffhousois, tenant du titre, rate son programme libre et laisse l'or au Géorgien Nika Egadze, auteur de quatre quads.

ATS Agence télégraphique suisse

Tenant du titre, Lukas Britschgi a manqué une troisième médaille européenne à Sheffield. Il a terminé 4e, à 1,37 point du podium, alors que l'or est revenu au Géorgien Nika Egadze. Il y a un an, Britschgi avait grimpé de la 8e à la 1re place lors du libre. 6e à l'issue du programme court, il pouvait légitimement encore y croire. Le Schaffhousois de 27 ans a certes gagné deux rangs, mais surtout en raison des mauvaises prestations de ses adversaires. Lukas Britschgi a lui aussi manqué son libre, ce qui l'a frustré après l'or de 2025 et le bronze en 2023.

Lukas Britschgi a mal commencé en ne réalisant qu’un triple au lieu d’un quadruple toe-loop. Sur sa deuxième tentative de quadruple, il est tombé. Sur son deuxième triple axel, il a touché la glace avec la main. La déception se lisait sur son visage après sa prestation. Avec un total de 154,78 points, il a fini à près de 30 points de son meilleur total réalisé l'an dernier.

Champion d'Europe, le Géorgien Nika Egadze, a sorti quatre quads. L’Italien Matteo Rizzo a pris la 2e place devant le Tchèque Georgii Reshtenko. Le deuxième Suisse en lice, le jeune Zurichois de 18 ans Ean Weiler, a reculé de six places, passant de la 15e à la 21e pour sa première compétition continentale. Il est entraîné à Champéry par Stéphane Lambiel.