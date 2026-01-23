Roman Josi célèbre son 1000e match par une victoire

Roman Josi fête son 1000e match NHL par une victoire et un assist avec Nashville. Les Predators renversent Ottawa 5-3, Stamkos signe un triplé décisif.

ATS Agence télégraphique suisse

La soirée de jeudi fut belle pour Roman Josi. Le capitaine des Predators a connu la victoire à l'occasion de son 1000e match en saison régulière de NHL, réussissant en outre un assist.

Battu dans ses deux dernières sorties, Nashville s'est imposé 5-3 à domicile devant Ottawa, renversant la table dans la deuxième moitié du match après s'être retrouvé mené 3-0 à la 31e minute. Steven Stamkos fut le héros des Predators avec un triplé.

Deuxième Suisse à atteindre la barre des 1000 matches après Nino Niederreiter, Roman Josi a été crédité d'un assist sur le 3-3 signé Stamkos à la 51e. Le défenseur bernois de 35 ans en est désormais à 753 points – dont 198 buts – en saison régulière, ce qui fait de lui le meilleur marqueur suisse de l'histoire de la NHL.

Un temps de jeu colossal

«Je suis tellement reconnaissant de pouvoir jouer ici depuis si longtemps», a lâché le no 59 des Preds, qui a eu droit à un temps de jeu gargantuesque jeudi avec 29'06 passées sur la glace. Celui qui avait été désigné meilleur défenseur de la Ligue en 2020 a réussi 4 tirs cadrés, terminant avec un bilan de +1.

«J'ai participé à beaucoup de 1000es matches, que ce soit en tant que joueur, entraîneur ou simple spectateur. Il y en a très peu qui me reviennent en mémoire (...) et celui-ci était vraiment spécial», a expliqué le coach des Preds Andrew Brunette.

«Je suis donc extrêmement heureux. Et on pouvait voir que les gars étaient ravis que nous ayons réussi à lui offrir cela. J'ai trouvé Roman exceptionnel ce soir», a ajouté Andrew Brunette à propos de son capitaine, qui est aussi devenu jeudi le premier joueur à disputer 1000 matches sous le maillot de Nahsville.