Doris Josi connaît toutes les facettes de Roman, son fils devenu star de la NHL. A l'occasion de son 1000e match dans la plus grand ligue du monde, la Bernoise parle de lui comme un joueur, un fils ou un mari, entre autres.

Nicole Vandenbrouck

1000 matches en NHL. Une étape que sa maman ne voulait absolument pas manquer. C’est pourquoi Doris Josi se trouve actuellement à Nashville, aux côtés de son fils et de sa famille. Elle a combiné ce voyage pour ce match anniversaire avec le voyage annuel du fan club, qu’elle supervise chaque année sur place. Cette fois, deux anciens joueurs du CP Berne – Marco Bührer et Marc Leuenberger, coéquipiers de Josi à ses débuts en National League – seront également de la partie.

À Nashville, Travis Roche a fait une apparition surprise. Avec lui, Josi a grandi et s’est rapproché. Le fait que le Canadien ait appelé son premier fils Roman en dit long sur la complicité et le respect mutuel qui perdurent entre les anciens coéquipiers.

La blessure à la main que Roman Josi a subi en début de saison a retardé la célébration de quelques semaines. Dans la nuit de jeudi à vendredi (2h en Suisse, en direct sur MySports), le Bernois disputera son 1000e match de NHL contre les Ottawa Senators. La célébration officielle aura lieu samedi, lors du match contre Utah.

Pour cet événement historique du capitaine de Nashville, sa maman se confie. Elle a accompagné le jeune homme de 35 ans depuis ses premiers pas, et dans toutes les phases de sa vie.

Et décrit Roman comme...

... garçon: «Il a toujours été très insouciant et apprécié de tous. À l’école, il adorait faire des blagues et avait plein d’amis. Il faisait parfois des bêtises, mais nous n’avons jamais eu besoin de nous rendre à un entretien avec les parents. C’était un petit garnement, mais il connaissait ses limites. Sa fibre sociale se percevait déjà à ce moment-là. Roman était un enfant qui ne posait vraiment aucun problème à ses parents.»

... élève: «Roman n’aimait pas particulièrement l’école, mais il ne la détestait pas non plus. Ce n’était pas un nerd, mais il faisait toujours ses devoirs sans qu’on ait besoin de le pousser. Il les finissait rapidement pour pouvoir sortir et jouer. Ce qu’il préférait, c’étaient les cours de gymnastique. Nous voulions qu’il poursuive ses études secondaires dans une école publique, mais après avoir demandé en vain un aménagement pour certaines matières, nous l’avons inscrit à l’école privée. Pour Roman, le sport passait déjà avant tout.»

... Junior: «Jusqu’à l’âge de dix ans, Roman jouait également au football. Un jour, à l’école de hockey, l’entraîneur de son frère Yannick lui a demandé s’il comptait s’inscrire lui aussi. Roman a répondu non, affirmant qu’il préférait devenir footballeur. Mais son talent sur la glace n’est pas resté longtemps caché: très tôt, il s’est entraîné avec des joueurs plus âgés. Pour son entraîneur de bambinis, l’important était de bien faire circuler le palet et de former une équipe. Mais si, lors d’un match, la victoire était en jeu, il disait à Roman de prendre le palet et de marquer. Pendant longtemps, les joueurs ont occupé différentes positions dans l’équipe, mais Roman préférait être en attaque, comme la plupart des jeunes. Tout a changé lors d’un tournoi international junior en Autriche, où l’entraîneur l’a aligné comme défenseur. Roman a été élu meilleur défenseur du tournoi et, depuis, il n’a plus joué qu’à ce poste. À 14 ans, les premiers agents et recruteurs ont commencé à s’intéresser à lui. Il comprenait ce que cela impliquait et se passionnait de plus en plus pour la NHL. Plus tard, Scott Niedermayer est devenu son modèle. Et en termes de points marqués, Roman a récemment dépassé le Canadien.»

... joueur professionnel: «À 16 ans, il a disputé son premier match en National League avec Berne. Dès qu’on lui a annoncé la nouvelle, il nous a immédiatement appelés, nous ses parents, et était aux anges à l’idée de sa première. À 17 ans, il a signé son premier contrat professionnel. Un vrai rêve devenu réalité. À l’époque, aucun d’entre nous n’imaginait qu’il jouerait un jour en NHL. Ses modèles étaient encore Martin Steinegger et Mark Streit. Pour Roman, c’était incroyable de pouvoir évoluer à Berne devant le mur des supporters, où il s’était lui-même trouvé quelques années plus tôt. Déterminé et concentré, il continuait à sortir avec des amis, mais jamais longtemps, et l’alcool était proscrit. Pouvoir jouer avec des hommes l’a marqué et l’a fait mûrir, tout en lui laissant sa spontanéité et son insouciance sur la glace. Avec le temps, ses qualités ont évolué, au fil des responsabilités qu’il a également assumées en tant que capitaine à Nashville.»

... star: «Je n'ai jamais eu l'impression que son statut de star l'avait changé. Vis-à-vis de sa famille et de ses amis, il est resté le même. Et en fait, Roman n'aime pas du tout le battage autour de sa personne. Au début, lorsque j'étais à Nashville et que je voyais d'innombrables supporters portant des maillots de Shea Weber lors des matches, je me suis dit: 'Est-ce que nous verrons un jour quelqu'un se promener ici avec une tenue de Josi?' Avec la pression croissante, la perception de Roman a également changé. Lorsque je lui ai demandé un jour s'il ne voulait pas se faire aider par un préparateur mental, il m'a encore dit non. Aujourd'hui, il travaille régulièrement avec un préparateur mental. Cela l'aide beaucoup. Roman est resté proche du public, mais il a dû apprendre à dire non de temps en temps. Cela lui a toujours posé problème. Car il avait toujours le sentiment de devoir satisfaire tous ceux qui avaient des souhaits. Cela demandait de l'énergie. C'est pourquoi il était important pour lui et pour son équilibre énergétique de se fixer des limites dans cette relation. Il a besoin de temps pour lui et sa famille.»

... père: «Avec les enfants, Roman s'épanouit, il est affectueux et dévoué. Il a su très tôt qu'il voulait être père. Il conduit Luca et Ivy à l'école et au sport et joue aussi le plus souvent possible avec eux. Sa famille lui apporte un soutien. Les émotions négatives s'envolent après les défaites lorsqu'il serre ses enfants dans ses bras à la maison.»

... mari: «Sa femme Ellie le décrit comme un homme attentionné. Roman veille à être en tête-à-tête avec elle, attache de l'importance aux soirées en amoureux et aux excursions prolongées le week-end. Il fait tout pour elle et sa famille. Bon, il pourrait peut-être aider un peu plus Ellie dans les tâches ménagères. Mais il est habitué, dans la vie de vestiaire, à ce que tout soit fait pour lui. Parfois, il est un peu chaotique, mais il peut aussi être romantique. Et il aime aussi toujours bien cuisiner.»

... fils: «Nous avons une relation étroite et je peux parler de tout avec Roman. Parfois, c'est dur pour moi qu'il vive si loin et qu'il manque de spontanéité pour de brèves rencontres. Si je sens que quelque chose le tracasse, la distance rend les choses encore plus difficiles. Je ne m'habituerai jamais aux adieux réguliers, et maintenant avec les petits-enfants, j'ai encore plus de mal. À un moment donné, il est devenu plus normal pour moi que le monde entier du hockey connaisse mon fils. Au début, quand je le voyais à la télévision, c'était toujours très spécial. Maintenant, ça fait partie du jeu. Je suis heureux pour lui qu'il ait réalisé son rêve de NHL. Mais nous l'aimerions tout autant s'il jouait en Suisse. Roman est très sensible. Le bien-être de sa famille, ici et en Suisse, est très important pour lui! C'est pourquoi il aime toujours venir dans son pays.»

... l'homme: «Au fil des années, les amitiés profondes et authentiques, la santé, la satisfaction et le bonheur sont devenus de plus en plus importants pour lui. L'honnêteté est une priorité pour lui. C'est une personne empathique qui ne dit jamais de mal des autres et qui voit le bien en chacun. Les choses matérielles ne sont plus aussi importantes pour lui que lorsqu'il était plus jeune. Il a suivi une évolution qui a fait de lui non seulement un sportif accompli, mais aussi un homme qui a su non seulement conserver, mais aussi développer ses précieux attributs. C'est probablement pour cette raison qu'il est apprécié partout et qu'il a mûri pour devenir un modèle, reconnu également en dehors du sport.»