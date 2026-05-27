Oklahoma City bat San Antonio 127-114 et mène 3-2 en finale de la Conférence Ouest, à une victoire d'une nouvelle finale NBA. Les Spurs ont été maladroits et Victor Wembanyama, malgré 20 points, a été limité et en difficulté face à la défense du Thunder.

Le Thunder domine les Spurs et se rapproche de la finale en NBA

Le Thunder domine les Spurs et se rapproche de la finale en NBA

ATS Agence télégraphique suisse

Oklahoma City est à un succès d'une deuxième finale consécutive en NBA. Le Thunder s'est imposé 127-114 mardi face aux San Antonio Spurs pour prendre l'avantage 3-2 en finale de la Conférence Ouest. Les Texans ont été trop maladroits (37/92, 12/41 de loin à 29,3%), à l'image de leur vedette Victor Wembanyama, semblant à court d'énergie et constamment à contretemps des deux côtés du terrain.

Si le Français de 22 ans a fini avec 20 points, il le doit à sa fiabilité au lancer franc (12/12). Sinon, «Wemby» a shooté à 4 sur 15 (0/5 à 3 points), et n'a capté que 6 rebonds, en plus de 3 contres et d'une passe en 37 minutes. Il ne comptait qu'un seul rebond pour 11 points à la pause, alors que le Thunder menait 69-58.

Une réussite collective solide

Le Français, qui découvre les play-offs, a été maintenu loin du panier des deux côtés avec brio par le champion en titre. Après un premier quart-temps serré (29-27 pour OKC), le Thunder a maîtrisé le reste de la partie, comptant jusqu'à 20 points d'avance et répondant à chaque fois que les Spurs reprenaient un peu espoir.

Le double MVP Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 32 points, a compensé une certaine maladresse (7/19 à 36,8%) par son agressivité qui lui a offert 17 lancers francs, dont 16 réussis. Le Canadien de 27 ans a encore été efficace à la distribution avec 9 passes décisives. Ses coéquipiers se sont montrés à la hauteur de ses offrandes, l'équipe tirant au total à 14 sur 32 de loin (43,8%).

Le Thunder bénéficiera d'une première occasion de rejoindre les New York Knicks en finale jeudi au Texas. L'éventuel match 7 aurait lieu samedi en Oklahoma.