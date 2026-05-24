Les New York Knicks, vainqueurs 121-108 à Cleveland samedi, mènent 3-0 en finale de la Conférence Est. Portés par Jalen Brunson, ils visent leur première finale NBA depuis 1999 avec un possible sacre lundi.

ATS Agence télégraphique suisse

Les New York Knicks sont aux portes de leur première finale NBA depuis 1999. Vainqueurs 121-108 samedi à Cleveland, ils mènent 3-0 face aux Cavaliers en finale de la Conférence Est.

Jalen Brunson a inscrit 30 points, OG Anunoby en a ajouté 21 et Mikal Bridges a contribué avec 22 points pour permettre à New York de prendre cette avance confortable. Aucune équipe dans l'histoire de la NBA n'est jamais parvenue à remonter un déficit de 3-0 pour remporter une série de play-off.

La franchise new-yorkaise remporte son dixième match consécutif en play-off, et son cinquième de suite à l'extérieur. Elle pourrait dès lundi, à l'occasion du match 4, se qualifier pour sa première finale NBA depuis 1999 (perdue face à San Antonio) et tenter de décrocher un premier titre depuis 1973.

«Je n'ai pas de mots», s'est ému Brunson à l'issue de la rencontre. «Je pense que nous nous sommes battus, et c'est le plus important. Notre état d'esprit n'a pas changé. Nous essayons de nous améliorer chaque jour. Nous essayons de tirer les leçons de nos victoires.» Il faut «juste se concentrer sur une possession à la fois».

Mais «la série n'est pas terminée», a prévenu Anunoby. «Il faut juste continuer à leur mettre la pression et essayer de remporter le prochain match.»

En contrôle

Emmenés par Evan Mobley (24 points) et Donovan Mitchell (23), les Cavaliers, qui avaient laissé filer une avance de 22 points pour s'incliner lors du premier match de la série, n'ont jamais mené au score. New York ayant pris le contrôle dès le début et dominé jusqu'à la fin.

«On peut dire que la dynamique s'est poursuivie» depuis le premier match, a encore expliqué Anunoby. «Nous essayons de bien jouer à chaque match, mais cette dynamique s'est peut-être un peu prolongée. Il s'agit simplement de mettre en oeuvre le plan de jeu des deux côtés du terrain.»