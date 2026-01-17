DE
Prête à en découdre aux JO
Natalie Maag décroche le bronze aux Européens d’Oberhof

Natalie Maag décroche le bronze aux Européens d’Oberhof, surprenant sur sa piste d’entraînement. La Zurichoise se prépare brillamment pour les JO de Cortina dans trois semaines.
Publié: 20:21 heures
Natalie Maag a obtenu le bronze à Oberhof
Photo: Toms Kalnins
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Natalie Maag a créé la surprise aux Européens d’Oberhof. La lugeuse zurichoise a décroché le bronze. Elle a aussi marqué des points de Coupe du monde dans cette épreuve disputée sur sa piste d’entraînement où elle réside temporairement durant la saison. Maag n’a cédé que 0''28 à la Championne d’Europe allemande Merle Fräbel. Il ne lui a manqué que 0''02 pour l’argent qui est allé à l’Autrichienne Lisa Schulte.

La Zurichoise remporte sa deuxième médaille individuelle lors d’un grand rendez-vous après l'argent du sprint en 2024. Elle confirme sa bonne préparation en vue des JO de Cortina dans trois semaines. Après une fin de saison dernière tonitruante avec deux podiums, une 5e au général de la Coupe du monde et aux Mondiaux de Whistler, Maag avait lancé cette l’année olympique avec de grandes ambitions.

Elle n'avait jusqu’ici pas obtenu les résultats espérés. Lors de ses cinq premières courses de Coupe du monde, elle s’est classée 7e, 7e, 11e, 15e et 8e.

