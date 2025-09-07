Mike Tyson, 59 ans, et Floyd Mayweather, 48 ans, s'affronteront sur le ring en 2026. Les deux légendes de la boxe promettent un combat spectaculaire malgré leur différence de gabarit et leur âge avancé.

1/5 Mike Tyson va remonter sur le ring. Photo: keystone-sda.ch

Christian Müller

«Iron» Mike Tyson, 59 ans face à Floyd «Money» Mayweather, 48 ans: un affrontement qui ressemble au rêve absolu des amateurs de boxe. Bien des années après la fin de leur carrière, ce duel va pourtant devenir réalité. En 2026, les deux légendes se retrouveront sur un ring, même si le lieu et la date restent encore inconnus.

Des déclarations fracassantes

Les deux anciens champions n’ont pas tardé à faire monter la pression. «Vous savez que lorsque je fais quelque chose, cela devient grand et légendaire», a lancé Floyd Mayweather, invaincu en 50 combats professionnels. «Je suis le meilleur. Ce combat va donner aux fans ce qu’ils veulent».

De son côté, Mike Tyson n’a pas mâché ses mots: «Personne n’aurait pensé que ce combat arriverait un jour. Je n’arrive toujours pas à croire que Floyd veuille vraiment le faire. Cela va nuire à sa santé, mais il le veut – alors c’est signé, et ça arrive!».

Un avertissement qui fait référence à la différence de gabarit entre les deux hommes. Au sommet de sa carrière, dans les années 1980 et 1990, Mike Tyson pesait environ 100 kilos. Floyd Mayweather, qui a dominé chez les welters et super-welters, n’a jamais dépassé les 70 kilos.

Tyson, l’ombre de lui-même

Reste à savoir si le spectacle sera réellement à la hauteur sur le plan sportif. En novembre dernier, dix-neuf ans après sa retraite, Mike Tyson avait offert une prestation très décevante face à l’influenceur Jake Paul. Ses précédentes apparitions n’avaient pas davantage rappelé le prodige qui, en 1986, était devenu à 20 ans le plus jeune champion poids lourds de l’histoire.

Floyd Mayweather, lui, n’a plus disputé de combat officiel depuis 2017 et son célèbre «Money Fight» contre Conor McGregor. Depuis, il participe lui aussi ponctuellement à des exhibitions.

Un jackpot annoncé

Si la qualité sportive du duel suscite des doutes, son potentiel financier, lui, ne fait aucun doute. Richard et Craig Miele, de l’organisateur CSI Sports, se frottent déjà les mains: «Mike Tyson et Floyd Mayweather sont deux des noms les plus prestigieux et des personnalités les plus marquantes du sport mondial. Ce sont des icônes du 21e siècle. Ce combat va battre tous les records en termes de droits télévisés et de streaming».