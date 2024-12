1/6 Le fonctionnaire du football le plus puissant du monde: le président de la FIFA Gianni Infantino. Photo: Getty Images

Fabian Eberhard

Il reste plus de 500 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de football au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'installe déjà dans l'un des lieux de la compétition.

Sept des plus de 100 matches de la Coupe du monde 2026 auront lieu à Miami (USA) – la «Magic City». Une vie nocturne trépidante, des plages de palmiers, une mer turquoise. Une enquête le montre: Gianni Infantino s'y sent apparemment si bien qu'il a immédiatement emménagé dans un appartement.

Il a d'ailleurs envoyé l'une de ses filles en étude dans l'État ensoleillé de Floride. Mieux encore, les frais de cette école coûteuse ne sont pas à sa charge, mais à celle de la FIFA. C'est ce qui ressort des documents que Blick s'est procurés. Le comité de compensation de la FIFA et la responsable du personnel ont approuvé les frais mensuels d'environ 5000 dollars pour l'année scolaire 2023/2024.

Il tombe sous le sens que le fonctionnaire le plus puissant du football mondial n'aurait pas besoin de cette commodité financière. Gianni Infantino perçoit autant d'argent que le patron d'une banque de taille moyenne. En 2023, il a reçu 4,13 millions de francs après une augmentation de salaire d'environ 15% de plus que l'année précédente.

La FIFA aime se vanter de sa transparence. Sur son site Internet, elle indique le salaire d'un million de francs de son chef. Mais il n'y est pas fait mention des autres avantages financiers concrets dont profite Gianni Infantino.

Allégement fiscal massif

On pourrait objecter que les «Fringe Benefits» correspondent à la norme dans les entreprises internationales, en particulier dans les fonctions dirigeantes. Mais la FIFA n'est pas une entreprise comme les autres. Elle est organisée en tant qu'association. Elle bénéficie ainsi en Suisse d'allègements fiscaux massifs – malgré les milliards de bénéfices réalisés les années de Coupe du monde. En pourcentage, la FIFA ne paie pas plus qu'un club de pétanque, pour autant que celui-ci n'ait pas été exonéré d'impôts.

A cela s'ajoute le fait que la FIFA ne prend pas seulement en charge les frais de scolarité de la fille de Gianni Infantino, la Fédération internationale de football paie également au Valaisan un appartement à Paris et un penthouse dans le paradis fiscal de Zoug, comme l'a récemment révélé une enquête de Blick et du magazine norvégien de football «Josimar». Blick a obtenu le contrat de location du penthouse de Zoug. Il s'agit d'un appartement de 4½ pièces en attique avec vue sur le lac, pour un coût de 7950 francs par mois.

Selon la FIFA, toutes les rémunérations de son président sont réglées par contrat et fixées par un comité indépendant. «Les prestations globales sont comparables aux paquets de rémunération que d'autres entreprises internationales et organisations sportives basées en Suisse proposent à leurs dirigeants», a déclaré un porte-parole.

Dans une déclaration, la FIFA souligne que Gianni Infantino continue de résider en Suisse: «Il voyage dans le monde entier et a déclaré publiquement qu'il passerait plus de temps aux États-Unis avant la Coupe du monde des clubs 2025 et la Coupe du monde 2026.»

Gianni Infantino chez les cheikhs

Ce n'est pas la première fois que le chef de la FIFA Gianni Infantino se dirige vers le lieu où se déroulera une Coupe du monde. En 2021, Blick a révélé que le Valaisan avait loué une maison au Qatar et scolarisé deux de ses filles à Doha. Selon la FIFA, la raison de ce déménagement était entre autres la Coupe du monde de football qui s'est déroulée dans l'émirat en 2022.

La Fédération internationale de football avait alors annoncé que son président continuait à payer des impôts en Suisse malgré sa nouvelle résidence au Qatar. Il passait certes la moitié de son temps de travail à Doha, mais on le voyait aussi régulièrement au siège principal à Zurich.

100 postes transférés à Miami

C'est désormais à Miami qu'il s'est installé. On ne sait pas si la fille de Gianni Infantino fréquente toujours la même école. La FIFA ne s'exprime pas à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que la métropole devient de plus en plus importante pour la fédération. Non seulement le quartier général de la Coupe du monde 2026 se trouve à Miami, mais en septembre 2023, la FIFA a également décidé de transférer le service juridique, l'audit interne ainsi que la gestion des risques du siège principal de Zurich vers la côte est des Etats-Unis. Une centaine de postes sont concernés.

Cette expansion s'inscrit dans la continuité de la vision visant à «rendre le football vraiment mondial», a écrit la secrétaire générale de l'époque, Fatma Samoura, aux employés. D'autres ont interprété ce déménagement comme une nouvelle preuve de la volonté de la FIFA de quitter complètement Zurich à long terme.