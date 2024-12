Tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du Monde des Clubs

Le tirage au sort des groupes pour la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis aura lieu jeudi. Pour la première fois, 32 équipes y participeront. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

C'est un projet prestigieux du président de la FIFA Gianni Infantino: la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Voici ce qu'il faut savoir sur cette compétition avant le tirage au sort de jeudi.

Qu'est-ce qui sera joué, où et quand?

Du 15 juin au 13 juillet 2025, les États-Unis accueilleront pour la première fois la Coupe du monde des clubs nouvellement créée, avec 32 équipes au lieu de sept actuellement. Le mode de fonctionnement correspond au format actuel des Coupes du monde «normales» des sélections nationales – huit groupes de quatre, les deux premières équipes se qualifiant pour les huitièmes de finale. Désormais, la compétition se déroulera tous les quatre ans. Sont qualifiés les vainqueurs des championnats continentaux (Ligue des champions d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale ainsi que la Copa Libertadores) des quatre dernières années ainsi qu'un certain nombre de participants supplémentaires par continent, attribués par le biais du classement des clubs. Douze équipes européennes sont qualifiées. Les matches se déroulent à Miami (ouverture), New York (finale), Pasadena, Seattle, Cincinnati, Nashville, Atlanta, Charlotte, Washington, Philadelphie, Orlando et East Rutherford.

Comment et quand aura lieu le tirage au sort?

Jeudi, à 13 heures, heure locale (19 heures, heure suisse), les groupes seront tirés au sort à Miami, où aura également lieu le match d'ouverture le 15 juin au Hard Rock Stadium. Comme d'habitude, les 32 participants ont été répartis en quatre chapeaux. Les quatre premiers du classement d'Europe et d'Amérique du Sud forment le pot 1, les huit autres équipes d'Europe le pot 2. Le chapeau 3 est composé des deux meilleurs clubs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Nord et centrale, ainsi que des deux autres d'Amérique du Sud. Les autres équipes, y compris l'Inter Miami de Lionel Messi, qui a reçu une wild card, se trouvent dans le pot 4.

Dans chacun des huit groupes, une équipe de chaque pot est tirée au sort. Les duels entre équipes d'un même pays sont exclus de la phase de groupes. De même, il n'y aura pas de duels entre équipes du même continent, à l'exception de l'Europe, pour laquelle la limite est de deux clubs par groupe.

Qu'adviendra-t-il de l'actuel Mondial des clubs?

Le championnat du monde des clubs, qui se déroule chaque année avec sept équipes, sera supprimé. En lieu et place, une Coupe intercontinentale sera toutefois jouée chaque année à partir de 2024. Dans un arbre du tournoi, un finaliste sera désigné parmi un représentant africain, asiatique, océanien, sud-américain et nord ou centre-américain. Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions en Europe, est désigné pour la finale qui aura lieu le 18 décembre à Doha.

Que peut-on gagner à la Coupe du monde des clubs?

Bien entendu, le Mondial des clubs est aussi synonyme d'argent. Au total, l'argent des entrées et des prix devrait s'élever à 2,5 milliards d'euros. Rien que pour la participation, chaque club recevra 50 millions d'euros, le vainqueur recevra environ le double. À titre de comparaison, la prime d'entrée dans la Ligue des champions ne s'élève cette saison «qu'à» 18,85 millions d'euros – le vainqueur reçoit environ 85 millions.

Qui retransmettra le tournoi?

Jeudi, la FIFA annonce qu'un accord a été trouvé avec DAZN pour les droits de retransmission. En conséquence, le service de streaming devrait retransmettre chacun des 63 matches. Et ce, même gratuitement.

Pourquoi la concurrence est-elle critiquée?

La Coupe du monde des clubs agrandie est une épine dans le pied de plus d'un. C'est surtout le nombre toujours plus grand de matches qui est critiqué. C'est pourquoi des syndicats de joueurs et des représentants des ligues européennes ont déjà déposé plainte. Les critiques portent souvent sur le fait que le nombre élevé de matches met en danger la santé des joueurs et les compétitions existantes. La pause de l'entre-saison est presque entièrement supprimée pour les équipes européennes participantes. Des joueurs, comme le footballeur Rodri, ont même récemment évoqué la possibilité d'une grève si la charge de travail devait encore augmenter.

Une absence du Real Madrid a même été brièvement évoquée. L'entraîneur Carlo Ancelotti avait déclaré dans une interview que le Real ne se rendrait pas au tournoi, car cela n'en valait pas la peine. Peu de temps après, le club l'a toutefois contredit et a déclaré que la participation «n'a été remise en question à aucun moment».

L'Euro féminin de l'UEFA, qui se déroulera cet été en Suisse et débutera le 2 juillet, ne se réjouit pas non plus de la concurrence de la FIFA. Pendant onze jours, l'Euro et la Coupe du Monde des Clubs se chevaucheront.