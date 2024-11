La FIFA a accéléré l’introduction du Fonds d'héritage de la Coupe du Monde au Qatar. Sa décision: investir 50 millions de dollars dans plusieurs programmes sociaux, en collaboration avec le Qatar, l'OMS, l'OMC et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

La FIFA et le Qatar réfléchissent à un avenir durable au-delà des stades

Gianni Infantino et l'émir du Qatar, le cheick Tamim bin Hamad Al Thani, marchent toujours main dans la main. Photo: Anadolu via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La FIFA et le Qatar ont annoncé ces derniers jours une «initiative sans précédent» visant à étendre l’héritage de la Coupe du Monde 2022 au-delà des terrains de football. En ce mois de novembre, le Fonds d’héritage de la Coupe du Monde a officiellement vu le jour, avec un investissement de 50 millions de dollars pour financer des projets sociaux dans le monde entier. Un partenariat ambitieux qui rassemble la FIFA, le Qatar, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Un impact global

L’objectif de ce fonds est de transformer l'impact mondial de la Coupe du Monde en un véritable catalyseur de changement social. À l’occasion de la signature de l’accord, Gianni Infantino, président de la FIFA, a souligné: «Le Fonds d’héritage de la Coupe du Monde 2022 est un projet sans précédent qui s'appuie sur la réussite de la compétition. Il va bien au-delà du sport et permet de s’attaquer à des priorités cruciales pour l’humanité: les réfugiés, la santé publique, l’éducation et le développement du football.»

Cet engagement novateur vise plusieurs axes principaux. Le premier est de venir en aide aux réfugiés, en soutenant des programmes de renforcement de la résilience et de l’autonomie des populations les plus vulnérables. «Le sport est un vecteur d’espoir pour les personnes marginalisées», a déclaré Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. «Ce fonds permettra d’aider les réfugiés à se reconstruire, dans la dignité et la sécurité.»

Santé publique et travail

Le fonds s’attaque également à des enjeux sanitaires importants. En partenariat avec l’OMS, il soutiendra l’initiative «Beat the Heat» pour protéger la santé des travailleurs exposés à des conditions extrêmes de chaleur. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a précisé: «L’OMS est enthousiaste à l'idée de prolonger son partenariat avec la FIFA et le Qatar, pour consolider l'héritage sanitaire de la Coupe du Monde, en créant un environnement sain pour les travailleurs, les athlètes et les communautés.»

Éducation et développement économique

Autre volet crucial de cette initiative: l’éducation et l'autonomie économique, en particulier pour les femmes. Grâce à un partenariat avec l’OMC, le fonds soutiendra le Fonds pour les exportatrices dans l’économie numérique. Ce programme a pour ambition d’aider les entrepreneuses à accéder aux chaînes de valeur mondiales en exploitant le potentiel du numérique. Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’OMC, a déclaré: «Cette collaboration contribuera à renforcer les compétences des entrepreneuses et à ouvrir de nouvelles opportunités pour elles dans le monde numérique.»

Le football comme outil de développement

Enfin, le développement du football fait partie intégrante de ce projet. L’académie Aspire, en collaboration avec la FIFA, s’emploiera à identifier de jeunes talents dans des régions reculées de pays en développement. «Le football doit être un tremplin pour tous, indépendamment des origines», a ajouté Arsène Wenger, directeur du Programme de développement des talents de la FIFA.

Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Conseil suprême pour la remise et l’héritage au Qatar, a exprimé l’importance de cette initiative pour la région: «La Coupe du Monde a montré le pouvoir du sport pour générer un impact positif. Nous souhaitons utiliser ce pouvoir pour améliorer les conditions de vie au-delà des stades.»

Un projet global, des objectifs ambitieux

À travers ce fonds, la FIFA et le Qatar placent la Coupe du Monde 2022 comme «un moment historique non seulement pour le football, mais aussi pour l’ensemble de la communauté internationale».

«Ce n’est pas juste un événement sportif, c’est une opportunité de changer le monde», a conclu Gianni Infantino.

En apportant «un soutien concret aux réfugiés, en améliorant la santé publique, en soutenant l’éducation et en développant le football, ce fonds pourrait bien être un modèle d’héritage» pour les futurs grands événements sportifs.