La Suisse se classe troisième au contre-la-montre par équipe mixte des Championnats d'Europe de cyclisme. Victime d'un problème mécanique et d'une baisse de régime lors du relais féminin, l'équipe suisse termine derrière la France et l'Italie.

Marlen Reusser et ses coéquipiers ont dû se contenter du bronze dans le chrono par équipe des championnats d'Europe. Photo: Jerome Delay

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a dû se contenter d'une médaille de bronze dans le contre-la-montre par équipe mixte des Européens, jeudi à Etoile-sur-Rhône. Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Marlen Reusser et Noemi Rüegg, qui partaient favoris, ont concédé 40'' à la France, nouvelle championne d'Europe.

Cette équipe de Suisse joue décidément de malchance dans la spécialité. Privée de titre aux Mondiaux de Kigali en raison d'un incident mécanique de Marlen Reusser, elle a cette fois-ci perdu de précieuses secondes à la suite d'un problème de vélo dont a été victime Stefan Küng. Le Thurgovien était pourtant avide de revanche après sa décevante 8e place dans le chrono individuel la veille.

30 secondes derrière l'Italie

Mais cet incident n'explique pas tout. Car c'est durant le relais féminin que la formation suisse a lâché le plus de terrain, alors qu'elle pouvait encore rêver du titre après 20 des 40 km. Au final, les Helvètes ont également terminé à plus de 30 secondes de l'Italie, 2e de cette course, alors qu'il leur avait manqué 10 secondes pour se parer d'or aux championnats du monde.