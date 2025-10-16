Dernière mise à jour: il y a 14 minutes

Davos continue d'aligner les victoires en National League. Les Grisons ont fêté un succès 3-0 à Lugano jeudi, ce qui leur permet de compter désormais 9 points d'avance en tête sur Rapperswil-Jona. Le LHC est toujours 3e.

Davos ne s'arrête pas de gagner et consolide sa place de leader

Deux buts pour le topscorer de Davos Matej Stransky Photo: Samuel Golay

ATS Agence télégraphique suisse

Tout va pour le mieux pour le HC Davos, leader de National League. Au Tessin, ce jeudi soir, les visiteurs n'ont pas tardé à prendre les devants dans la partie. Enzo Corvi a en effet signé le premier but après... 17 secondes de jeu seulement. Davos a doublé son avantage en supériorité numérique à la 43e grâce à Matěj Stransky. Lugano évoluait alors à quatre après une pénalité de cinq minutes plus match contre Jiri Sekac.

Alors que Niklas Schlegel avait quitté son but en fin de rencontre, Matěj Stransky a signé le 3-0 dans le but vide à une minute de la sirène. Les bianconeri ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont tiré bien plus que leurs adversaires (35-17), mais sans parvenir à tromper Sandro Aeschlimann.

Fribourg-Genève vendredi

Les autres duels auront tous lieux vendredi. Côté Romand, Ajoie accueille Kloten et le LHC se déplace à Berne. Duel Romand entre Fribourg et Genève à la BCF Arena.