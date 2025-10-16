DE
Les Romands en lice demain
Davos ne s'arrête pas de gagner et consolide sa place de leader

Davos continue d'aligner les victoires en National League. Les Grisons ont fêté un succès 3-0 à Lugano jeudi, ce qui leur permet de compter désormais 9 points d'avance en tête sur Rapperswil-Jona. Le LHC est toujours 3e.
Tout va pour le mieux pour le HC Davos, leader de National League. Au Tessin, ce jeudi soir, les visiteurs n'ont pas tardé à prendre les devants dans la partie. Enzo Corvi a en effet signé le premier but après... 17 secondes de jeu seulement. Davos a doublé son avantage en supériorité numérique à la 43e grâce à Matěj Stransky. Lugano évoluait alors à quatre après une pénalité de cinq minutes plus match contre Jiri Sekac.

Alors que Niklas Schlegel avait quitté son but en fin de rencontre, Matěj Stransky a signé le 3-0 dans le but vide à une minute de la sirène. Les bianconeri ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont tiré bien plus que leurs adversaires (35-17), mais sans parvenir à tromper Sandro Aeschlimann.

Fribourg-Genève vendredi

Les autres duels auront tous lieux vendredi. Côté Romand, Ajoie accueille Kloten et le LHC se déplace à Berne. Duel Romand entre Fribourg et Genève à la BCF Arena. 

