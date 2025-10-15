Le CP Berne fait face à un dilemme concernant son gardien étranger Adam Reideborn. Bien que performant, sa présence bloque une place précieuse. Le nouvel entraîneur Heinz Ehlers doit trouver un équilibre entre performance et optimisation.

Comme son prédécesseur Jussi Tapola, le nouvel entraîneur du CP Berne, Heinz Ehlers, fait face au dilemme du gardien de but.

Stephan Roth et Nicole Vandenbrouck

Heinz Ehlers est confronté au CP Berne au même problème que son prédécesseur Jussi Tapola: la question du gardien. Avec Adam Reideborn, les Bernois disposent d’un gardien étranger solide. Le Suédois réalise un excellent début de saison et offre systématiquement à son équipe une chance de gagner. Mais sa présence bloque une place d’étranger, précieuse pour le club, qui en aurait bien besoin sur le terrain.

En défense, Anton Lindholm, Hardy Haman Aktell et Alexander Iakovenko se disputent deux places. En attaque, le puissant Waltteri Merela, Miro Aaltonen – toujours à la recherche de son premier but –, la recrue Emil Bemstrom et Victor Ejdsell se partagent trois postes lorsque Adam Reideborn est dans les buts.

Son meilleur match de la saison

Samedi, pour les débuts de Heinz Ehlers sur le banc, Adam Reideborn a bénéficié d’une pause. Le CP Berne a alors aligné quatre attaquants étrangers, livré son meilleur match de la saison et battu Zoug 3-0. Dans les cages, Sandro Zurkirchen, encore sans club en mai dernier, a signé un blanchissage.

Le lendemain, à Davos (défaite 1-2), Adam Reideborn a repris sa place dans les cages, tandis que l'attaquant étranger Victor Ejdsell était laissé au repos. «Cette situation n’est pas optimale. En changeant de gardien, trois blocs ont dû être modifiés. Et le bloc de Victor Ejdsell avait très bien fonctionné contre Zoug», a commenté Heinz Ehlers.

Un équilibre difficile à trouver

Le Danois parviendra-t-il à mieux gérer ce dilemme que son prédécesseur finlandais? Difficile à dire. Jussi Tapola serait sans doute encore en poste s’il n’avait pas provoqué le départ de Philip Wüthrich, désormais à Ambri, ou s’il avait davantage misé sur les jeunes gardiens suisses Andri Henauer (23 ans) et Christof von Burg (24 ans), qu’il avait testés en National League.

Andri Henauer évoluait la saison dernière avec l’équipe partenaire de Bâle. Christof von Burg, lui, était arrivé au SCB début février en provenance de Winterthour via une licence B, avant de signer un contrat jusqu’en 2027. Actuellement prêté à Thurgau, il n’a encaissé qu’un seul but en deux matches. De son côté, Andri Henauer joue de nouveau régulièrement à Bâle et a ouvert la porte à Zurkirchen samedi.

L’avenir appartient aux jeunes?

Il est clair que le CP Berne ne misera pas à long terme sur Sandro Zurkirchen. Le vétéran a surtout été engagé pour épauler les deux jeunes gardiens, encore cantonnés à la Swiss League. Reste à savoir si le club aura le courage de faire confiance à Christof von Burg ou Andri Henauer. L’occasion pourrait se présenter mardi, lors du déplacement à Göteborg contre Frölunda en Ligue des champions – le CPB étant déjà qualifié pour la phase à élimination directe.

Par le passé, Heinz Ehlers a souvent su tirer le meilleur de ses gardiens. À Lausanne, il pouvait compter sur Cristobal Huet. À Langnau, le tandem Ivars Punnenovs / Damiano Ciaccio a atteint un niveau remarquable. Et plus récemment à Viège, Robin Meyer a décroché une place chez les SCL Tigers grâce à ses performances sous la houlette du technicien danois.