Le CP Berne a trouvé un nouvel entraîneur

Mercredi dernier, Jussi Tapola a été renvoyé de son poste de coach du CP Berne. L'ancien assistant a ensuite pris le relais pour deux matches. Ce lundi, les Ours ont engagé Heinz Ehlers pour prendre le relais.

1/8 Le nouveau coach du SCB, Heinz Ehlers, a commencé la saison en tant qu'assistant d'Eric Himmelfarb à Bâle. Photo: Pius Koller

Stephan Roth , Grégory Beaud et Nicole Vandenbrouck

Les temps sont agités à Berne. Le SCB n’arrive tout simplement pas à retrouver son calme. Mercredi dernier, au lendemain d’une défaite humiliante 5-1 à domicile face à l’ennemi juré Fribourg Gottéron, l’entraîneur Jussi Tapola a été mis à l’écart. Le club ne croyait plus le Finlandais capable d’inverser la tendance.

Pour le remplacer, le club a promu par intérim Patrick Schöb (38 ans), un jeune entraîneur prometteur, mais encore peu expérimenté au niveau professionnel. Arrivé cet été de la fédération pour épauler Jussi Tapola, le technicien rhénan a d’abord pris une gifle 7-3 chez le champion en titre, les ZSC Lions, avant de battre les SCL Tigers 2-1 le lendemain dans le derby. Malgré cela, le SCB ne pointe qu’à la 12e place du classement, avec déjà dix points de retard sur la dernière place qualificative pour les play-off.

C'est désormais sûr: Patrick Schöb va retourner dans l’ombre. Ce n’est finalement pas l’ex-coach de Fribourg, Christian Dubé – dont le nom revenait avec insistance dans les discussions – qui reprend les commandes, mais Heinz Ehlers (59 ans). Le Danois, qui avait débuté la saison comme adjoint d’Eric Himelfarb en Swiss League, a signé selon nos informations jusqu’à la fin de la saison. Comme il devrait ensuite rentrer au Danemark, le SCB n’a pas à se soucier d’un éventuel débat sur une prolongation. Le Scandinave devient ainsi le neuvième entraîneur du club depuis le dernier titre conquis en 2019.

À noter que le jeune Patrick Schöb reste assistant sur le banc du CP Berne et est rejoint par Pavel Rosa, ancien bras droit à Gottéron de Christian Dubé, Pat Emond et Lars Leuenberger plus récemment.

Trois fois champion à l’échelon inférieur

La saison dernière, l’ancien sélectionneur du Danemark a mené le HC Viège au titre de champion de Swiss League, même s’il avait déjà prévu de quitter le club.

En Suisse, Ehlers s’est bâti une solide réputation à Lausanne (2013-2016) puis aux SCL Tigers (2016-2020), où il a gagné le surnom de «Mörtel-Heinz» – «Heinz le bétonneur» – pour sa capacité à structurer parfaitement ses équipes et à frustrer les adversaires avec un jeu défensif rigoureux. Il avait d’ailleurs été, en 2019, le deuxième entraîneur après John Fust (2011) à qualifier Langnau pour les play-off.

Heinz Ehlers s’est toujours défendu d’être un adepte du «béton». Avant son passage à Lausanne, il avait déjà prouvé à Langenthal qu’il pouvait proposer un hockey plus créatif lorsqu’il disposait des joueurs adéquats. En 2012, il avait remporté son deuxième titre de champion de LNB avec le club de Haute-Argovie, après avoir déjà fait monter Bienne en National League en 2008.

On attend maintenant de voir quel style de jeu il imposera à Berne – et surtout s’il parviendra à remettre le grand SCB sur les rails.