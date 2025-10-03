Romain Loeffel mérite mieux que les pitreries de son chef

Mardi, le directeur sportif de Berne, Diego Piceci, a manqué de respect au Neuchâtelois Romain Loeffel. Une sortie qui irrite notre journaliste.

Diego Piceci s'est moqué de Romain Loeffel, un pilier du CP Berne qui se bat depuis plusieurs mois contre une pernicieuse commotion cérébrale. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si vous ne connaissiez pas encore Diego Piceci, ce n'est probablement pas sous son meilleur jour qu'il vient de se présenter à vous. Le dernier arrivé dans l'organigramme incompréhensible du CP Berne a brillé par son humour foireux en marge de la rouste ramassée par son club, mardi, face à Fribourg Gottéron. Alors que son équipe a perdu 1-5 un derby et licencié son coach le lendemain, la plus grosse débâcle est à mettre à l'actif de celui qui officie comme manager sportif du club de National League.

Qu'a-t-il fait? Il s'est tout simplement moqué de Romain Loeffel, un pilier du club qui se bat depuis plusieurs mois contre une pernicieuse commotion cérébrale. Alors que les journalistes lui demandaient si le Neuchâtelois était de retour, Diego Piceci s'est fendu d'une sortie qui se voulait drôle. Son joueur n'est toujours pas à disposition car «cela prend toujours plus de temps avec les Welsches» (les Suisses romands donc).

Un homme qui n'a jamais triché

Passons outre le fait que si cette phrase était prononcée contre les Sénégalais ou les Québécois, le dirigeant aurait eu droit à un torrent de boue totalement légitime. Ce n'est même pas cela le plus grave.

Non, Diego Piceci a manqué de respect à un homme qui n'a jamais triché. Il a ironisé sur une blessure grave qui pourrit la vie de Romain Loeffel depuis avril dernier déjà. Courageux, il avait essayé de jouer en équipe de Suisse malgré les douleurs. Après un match à Kloten, il avait été contraint de jeter l'éponge et de renoncer à un Mondial en Suède qui lui tendait les bras.

Depuis, le défenseur neuchâtelois tente de revenir au jeu. Et quiconque a déjà parlé avec un commotionné sait à quel point la lutte n'est pas seulement physique, mais également (et surtout) mentale. Romain Loeffel doit peiner à voir son équipe être chaotique sur la glace alors qu'il ne peut rien faire pour aider ses copains. Cette situation doit lui peser plus qu'on ne peut l'imaginer. Mardi, il n'a probablement pas ri à la «blague» de Diego Piceci. Il mérite autrement mieux que les pitreries de son chef.