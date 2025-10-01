Le Lausanne HC prend place au sommet de la National League

Les Lions sont leaders du championnat grâce à leur victoire étriquée face à Kloten (2-1). Après un départ canon, Lausanne a souffert pour remporter les trois points.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Entre dimanche (victoire face à Berne) et samedi (réception de Zurich), le Lausanne HC dispute cinq matches. Un programme démentiel lié, notamment, à la participation du LHC à la Champions Hockey League. Malgré ce rythme soutenu, l'équipe de Geoff Ward ne semble pas trop montrer des signes de fatigue. À la maison, elle s'est imposée contre Kloten grâce, notamment, à un début de match parfait. La suite a été moins reluisante.

Un Lion averti en vaut-il deux? Toujours est-il que les Zurichois n'ont pas réussi un nouveau coup à la Vaudoise aréna. Vainqueurs 3-5 voici une dizaine de joueurs, les banlieusards ont cette fois-ci rapidement été menés puisque l'équipe locale a pris l'avantage dès la 4e minute sur une déviation devant la cage de Kloten. La réussite a été accordée à Dominik Kahun, bien placé devant Ewan Huet. Le fils de Cristobal avait joué un sale tour à son père lors du premier duel de la saison. Cette fois-ci, il n'a pas réussi à triompher et s'est même avoué vaincu une deuxième fois quelques minutes plus tard sur un tir précis d'Antti Suomela.

Caggiula au repos

Mardi, le meilleur compteur Austin Czarnik avait été laissé au repos lors de la courte victoire face à Ajoie. Ce mercredi, c'est un autre fer-de-lance, Drake Caggiula, qui a obtenu une soirée de congé. Au cœur de cette semaine infernale, ce tournus a le mérite de faire souffler les meilleurs joueurs lausannois. Les Lions auraient probablement préféré vivre une soirée tranquille pour ne pas dépenser d'énerge inutilement. Et ils en prenaient clairement le chemin après un premier tiers parfaitement maîtrisé.

Mais la suite a été largement moins glorieuse, notamment durant une seconde reprise dominée par les visiteurs. Ils ont pris l'ascendant dès le premier shift et ont globalement tourné autour de la défense du LHC. Différentiel de tirs? 2-7. C'est de manière totalement méritée qu'ils ont réduit l'écart après un cafouillage devant Kevin Pasche. Après contrôle des images vidéo, les arbitres ont logiquement accordé la réussite de Robert Leino.

La manière laisse à désirer

Lors de l'ultime période, Kloten a continué sur sa bonne lancée et il a fallu un très bon Kevin Pasche pour éviter l'égalisation. Après avoir fait le dos rond durant une petite dizaine de minutes, Lausanne a doucement repris sa marche vers l'avant. Il était temps puisqu'après 48 minutes de jeu, les Aviateurs avaient tiré 21 fois au but contre seulement 10 aux joueurs locaux. Ce passage à vide d'une quarantaine de minutes n'a finalement pas eu de conséquence malgré trois occasions nettes de Dario Meyer en fin de rencontre.

Leader avec un point et un match de plus que Davos, Lausanne va poursuivre sa semaine chargée en se rendant à Zoug samedi avant de recevoir Zurich le lendemain. Si les résultats sont toujours aussi bons, la manière, elle, a quelque peu laissé à désirer tant contre Ajoie que face à Kloten. Deux avertissements qui n'ont finalement rien coûté aux finalistes des deux derniers championnats.