Parti de la pole, George Russell a gagné le GP du Canada. Photo: CHRISTINNE MUSCHI

ATS Agence télégraphique suisse

George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Canada à Montréal. Le pilote anglais a ainsi fêté sa quatrième victoire en formule 1, la première cette saison.

Les McLaren s'accrochent

La course s'est conclue derrière la voiture de sécurité au terme des 70 tours. Celle-ci est entrée en piste après la sortie de route de Lando Norris (McLaren-Mercedes), qui luttait pour la quatrième place avec son coéquipier Oscar Piastri, le leader du championnat. L'Anglais a admis avoir commis une erreur qui le laisse désormais à 22 points de l'Australien...

Russell a précédé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) et son jeune coéquipier italien Kimi Antonelli (Mercedes), qui est ainsi monté sur son premier podium à l'occasion de sa dixième course en F1. Piastri a terminé juste ensuite devant les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, qui ont manqué de rythme.

Sauber à nouveau dans les points

Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari) a apporté quatre nouveaux points à l'équipe d'Hinwil grâce à un bon huitième rang. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto a pris la quatorzième place.

Le résultat pourrait toutefois être remis en cause, car Verstappen a dépassé Russell de quelques mètres derrière la safety car, ce qui est interdit. Les commissaires pourraient devoir juger cette manœuvre.