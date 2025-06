Trois champions du monde sont en grande difficulté

La saison de Formule 1 se déroule jusqu'à présent de manière particulièrement frustrante pour trois champions du monde. Il s'agit de Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso.

Alonso, Verstappen et Hamilton

1/4 Les choses ne se passent pas comme prévu pour Lewis Hamilton cette saison. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

Que s'est-il passé il y a 4410 jours en Formule 1? Même les fans les plus fervents de Fernando Alonso ne le savent peut-être pas. Le 12 mai 2013, l'Espagnol a remporté sa dernière course, à Barcelone, dans une Ferrari. Devant Kimi Räikkönen (Lotus) et son coéquipier Felipe Massa.

4410 jours, donc. L'Espagnol n'a pas encore abandonné son rêve de remporter son 33e Grand Prix. Le miracle pourrait se produire en 2026, lorsque Aston Martin roulera avec des moteurs Honda et que le génie de la technique Adrian Newey sera responsable de la voiture verte. Mais une retraite du pilote aux 413 Grand Prix est sans doute plus réaliste.

En 2025, Alonso est arrivé à 12 reprises derrière Lance Stroll dans le duel interne. Après le forfait à Barcelone, Stroll devra peut-être aussi déclarer forfait pour la course à domicile dans une semaine à Montréal – à cause d'une ancienne blessure à la main datant de trois ans ne guérit pas.

Plus de focus sur Hamilton et Verstappen

En tant que champions du monde, Lewis Hamilton et Max Verstappen n'ont désormais pas une vie médiatique aussi facile qu'Alonso. Le Britannique et le Néerlandais reçoivent leur part de gras pratiquement à chaque course qui ne réussit pas. Et c'est souvent le cas cette saison.

Sir Lewis a certainement imaginé l'aventure rouge de manière simple. Quand tout s'est enfin mis en place, ce n'était justement que lors de la victoire au sprint en Chine. Ce qui agace le plus Hamilton après 365 courses, 105 victoires et 202 podiums: son coéquipier Charles Leclerc est clairement le plus rapide. Cela ne changera pas – seul le nombre de courses sans victoire change pour le Britannique: il y en a désormais 19 depuis Spa l'année dernière.

Ferrari et Hamilton en pleine crise

Lewis Hamilton roule de plus en plus avec une frustration et une insatisfaction qui s'est terminée au plus bas lors du Grand Prix d'Espagne, lorsque la Sauber de Nico Hülkenberg l'a tranquillement dépassé dans la ligne droite. Une phrase des pilotes Ferrari dit tout de la bataille pour le titre déjà perdue contre McLaren: «Nous connaissons nos problèmes, mais nous ne pouvons pas les résoudre!»

Maintenant, à 15 courses de la fin de la saison, les bookmakers n'acceptent plus du tout de paris dans le classement des équipes. Au championnat du monde des pilotes, Leclerc est l'outsider à 150 contre 1, Hamilton est même à 200 contre 1. Malgré tout, le chef Frédéric Vasseur déclare laconiquement: «La saison est encore longue.» Le Français est lui aussi de plus en plus critiqué. Alors que les pilotes reprennent la route du Canada, là où Ferrari a subi une panne totale en 2024. Leclerc a été stoppé par le moteur, Carlos Sainz a été emmené vers la sortie par son partenaire actuel Alex Albon. L'aspect positif: Hamilton a gagné sept fois sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Inquiétude persistante de Red Bull et rumeurs autour de Verstappen

Max Verstappen a remporté les trois dernières courses sur le circuit de 4,361 km du bassin olympique d'aviron de 1976. Dimanche prochain, à partir de 14 heures locales (20h heure suisse), les favoris porteront d'autres noms: Oscar Piastri et Lando Norris. Et Super-Max, à qui l'on prête presque quotidiennement une histoire de changement (vers quelle écurie d'ailleurs?), essaie de rester décontracté. Il n'y parvient que rarement ou lorsqu'il est victorieux – comme à Suzuka et Imola.

Les troubles internes de l'écurie autrichienne et l'éternelle recherche d'un coéquipier raisonnable pèsent sur tout le monde. Et le directeur sportif Helmut Marko met en garde: «Notre retard sur McLaren ne cesse de s'accroître. Même le facteur Max ne peut pas le compenser!» Son cinquième titre consécutif serait une surprise. En Angleterre, il n'est plus considéré que comme un favori à 9 contre 1.