Le programme de la prochaine édition du Tour de France 2026 sera dévoilé jeudi. Il débutera le 4 juillet à Barcelone. Géographie oblige, tout devrait se jouer dans les Alpes. La Grande Boucle féminine partira de Suisse.

De Barcelone à Paris: ce que l'on sait déjà sur le Tour de France 2026

Les cyclistes devraient à nouveau passer par la Butte Monmartre. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

On passe par où pour aller de Barcelone à Paris ? Le Tour de France 2026 s'élancera de Catalogne pour arriver trois semaines plus tard sur les Champs-Elysées. Le chemin entre les deux sera dévoilé jeudi. La saison cycliste à peine terminée, les yeux se braquent, comme tous les ans avant la Toussaint, sur le Palais des Congrès de Paris que les organisateurs d'ASO vont investir en fin de matinée pour présenter les parcours des prochains Tour de France et le Tour de France femmes.

Plusieurs milliers de personnes dans la salle, et de nombreuses autres devant leur écran, attendront avec impatience de voir, sur la vidéo de présentation, le serpent de lumière filer à travers la France et la Navarre et dessiner la carte de la prochaine Grande Boucle. Ils ne partiront pas complètement dans l'inconnu. On sait déjà que le quadruple vainqueur Tadej Pogacar et ses collègues s'élanceront le 4 juillet de Barcelone, quatrième départ de l'étranger en cinq ans, pour un contre-la-montre par équipes qui n'était plus au menu du Tour depuis 2019.

Sur les Champs-Elysées le 26 juillet

Le peloton restera en Catalogne le lendemain pour une étape entre Tarragone et Barcelone, comprenant la triple ascension de Montjuïc, et le troisième jour pour un départ de Granollers vers la France. On sait aussi que cette 113e édition arrivera, comme c'est la tradition depuis 1975, sur les Champs-Elysées le 26 juillet avec, probablement, une nouvelle incursion sur la Butte Montmartre, un an après la réussite de sa première sur le Tour.

Reste à découvrir tout le reste, même si les annonces triomphales de certains élus locaux, les réservations d'hôtels et les observations de témoins qui ont pu croiser des responsables du Tour pendant leurs repérages permettent déjà d'avoir une petite idée.

L'Alpe d'Huez pourrait être au programme

Géographie oblige, les Pyrénées devraient être au menu très rapidement après la sortie d'Espagne avec potentiellement une arrivée en altitude inédite et spectaculaire. La Grande Boucle devrait ensuite entamer une longue traversée de la France en diagonale par le Massif Central, qui devrait une nouvelle fois accueillir une étape de montagne, jusqu'aux Vosges, avec là aussi des cols à prévoir.

Une arrivée en altitude inédite et particulièrement gratinée en Haute-Savoie à la veille de la deuxième journée de repos devrait avoir lieu dans la foulée, suivie d'un contre-la-montre individuel. Mais tout devrait se jouer dans les Alpes où il se murmure que l'Alpe d'Huez serait de retour au menu pour départager définitivement les candidats au maillot jaune.

Départ en Suisse pour les femmes

On connaîtra aussi le parcours du Tour de France femmes dont on sait déjà qu'il s'élancera de Lausanne le 1er août 2026 avant une deuxième étape toujours en Suisse entre Aigle et Genève. Ce sera le deuxième départ de l'étranger après Rotterdam en 2024.

Reste à découvrir les sept autres étapes et le lieu d'arrivée le 9 août, peut-être dans le sud-est de la France, où sera couronnée celle qui succédera à Pauline Ferrand-Prévot.

En chemin, les coureuses devraient aussi découvrir une nouvelle ascension mythique du Tour de France après la Super Planche des Belles Filles en 2022, le Tourmalet en 2023, l'Alpe d'Huez en 2024 et la Madeleine l'été dernier. Verdict jeudi à la mi-journée.







