L'année 2024 se termine comme elle avait commencé pour les Wizards: par une défaite. En l'absence de leur meneur, Kyshawn George et ses coéquipiers se sont inclinés face aux Knicks.

Kyshawn George (à droite) commet la faute sur Josh Hart. Photo: Terrance Williams

ATS Agence télégraphique suisse

25e défaite en 30 matches pour le Washington de Kyshawn Georges. Sur leur parquet, les Wizards se sont inclinés 126-106 devant New York.

Privé de son atout maître Jordan Poole, touché à la hanche, Washington est resté dans le match jusqu’au troisième quarter avant de lâcher prise face à un adversaire contre lequel il s’était incliné en prolongation il y a trois jours. Un tir à 3 points d’OG Anmoby alors que le score était de 63-63 a été «le» panier qui a permis aux Knicks de prendre leur envol.

Kyshawn Georges n’a pas traversé sa plus belle soirée de la saison. Aligné durant 25 minutes, le Valaisan a accusé un différentiel de -16 avec son 1/6 au tir. Il a marqué 4 points et a cueilli 5 rebonds pour sa dernière sortie de l’année. Kyshawn George et Washington entameront la nouvelle année mercredi avec la venue de Chicago.