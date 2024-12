Clint Capela (à gauche) à la lutte avec A.J. Lawson pour un nouveau succès des Hawks. Photo: Frank Gunn

ATS Agence télégraphique suisse

Avec ses 34 points et ses 10 assists, Trae Young a été le leader des Hawks qui ont forcé la décision dans un troisième quarter remporté 40-24. Les Hawks ont ainsi entamé de la plus belle des manières leur série de six matches à l’extérieur qui les conduira à Denver le mercredi du Nouvel An pour un superbe défi face aux Nuggets de Nikola Jokic.

Clint Capela a conclu son année sur une performance de choix. Le pivot genevois a signé son septième double-double de la saison avec 11 points et 13 rebonds pour un différentiel de +15.