Aux Jeux paralympiques
Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014

Varvara Voronchikhina, 23 ans, remporte à Milan Cortina son premier titre paralympique en super-G. C'est aussi le premier sacre de la Russie sous son drapeau depuis 2014.
Publié: il y a 35 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
Le titre de Varvara Voronchikhina est le premier pour la Russie sous son drapeau depuis 2014.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

La skieuse russe Varvara Voronchikhina a été sacrée championne paralympique de super-G à Milan Cortina. Il s'agit du premier titre de la Russie sous son drapeau depuis 2014.

Son premier titre

Varvara Voronchikhina décroche son premier titre paralympique, à 23 ans. En 2022, elle était présente à Pékin, avant que les Russes ne soient finalement bannis à la veille de la cérémonie d'ouverture, quelques jours après l'invasion russe en Ukraine.

En septembre dernier, un vote en assemblée générale de l'IPC, le comité international paralympique, a rouvert la porte à une réintégration complète (avec drapeau et hymne) des comités russe et bélarusse.

Il y a quelques semaines, l'IPC a confirmé l'invitation de 10 athlètes des deux pays pour prendre part aux Jeux, provoquant la colère de plusieurs nations, dont l'Ukraine, qui a notamment boycotté la cérémonie d'ouverture.

