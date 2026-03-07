DE
FR

Une première médaille pour la Suisse!
Robin Cuche sacré en descente aux Paralympiques

Robin Cuche a décroché l'or en descente debout à Cortina. A 27 ans, le Neuchâtelois a signé sa première médaille paralympique.
Publié: 12:20 heures
|
Dernière mise à jour: 12:22 heures
1/2
Robin Cuche a cueilli l'or dans la descente des Paralympiques
Photo: Claudio Thoma
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Robin Cuche tient sa première médaille dans des Paralympiques. Et le skieur neuchâtelois n'a pas fait les choses à moitié samedi à Cortina, où il s'est paré d'or en descente dans la catégorie debout. Le Valaisan Théo Gmür s'est quant à lui classé 6e.

Désigné favori, Robin Cuche a donc parfaitement géré la pression, lui qui dispute déjà ses quatrièmes Jeux paralympiques alors qu'il n'est âgé que de 27 ans. Il a même survolé les débats samedi dans la première épreuve de ces joutes, comme Franjo von Allmen l'avait fait dans la descente des JO à Bormio un mois plus tôt.

Le Neuchâtelois, neveu du champion du monde 2009 de super-G Didier Cuche, s'est imposé avec 0''61 d'avance sur le Français Arthur Bauchet (2e). La médaille de bronze revient au Russe Aleksei Bugaev, qui a concédé 1''15. Sixième, le triple champion paralympique 2018 Théo Gmür a manqué le podium pour 1''10, alors que le Vaudois Emerick Sierro s'est classé 16e.

