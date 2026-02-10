L'engouement pour les pin's olympiques ne faiblit pas

La compétition olympiques a gagné les rues de Milan. Chaque matin, une longue file mêlant collectionneurs et néophytes se forme devant l'un des lieux distribuant des pin's à l'effigie de la ville.

AFP Agence France-Presse

«J'ai découvert la passion des gens pour les pin's aux Jeux olympiques de Paris. J'en ai reçu un en cadeau, puis quelqu'un m'a proposé de l'échanger, et voilà, c'est parti comme ça!», raconte à l'AFP Nate, un collectionneur américain de 47 ans originaire du Milwaukee. «On rencontrait des gens du monde entier. Ils avaient tous des pin's de leur pays, et je trouvais ça génial de partager la joie des Jeux olympiques grâce aux pin's», ajoute-t-il.

250 pin's par jour

Ce jour-là, une queue d'aficionados s'étire devant le kiosque d'un marchand de journaux de la piazza Giuseppe Missori, en plein centre de Milan et à quelques minutes seulement de la célèbre «Torre Velasca», tour emblématique de la ville qui est représentée sur le pin's du jour.

Au total, 12 pin's officiels – sept à l'effigie de quartiers de la ville, quatre représentant des monuments et un pin's «panettone» spécial – ont été créés pour les Jeux olympiques d'hiver par «YesMilano», qui promeut le tourisme dans la capitale économique italienne, en collaboration avec le comité d'organisation des Jeux.

Chaque matin à 8h est annoncé sur Instagram l'endroit – lieu culturel ou commerce – où aura lieu, à partir de midi, et jusqu'à épuisement du stock, la distribution gratuite des 250 pin's du jour.

Pin's de Tokyo rare

La collection et l'échange de pin's est une vieille tradition des Jeux olympiques. Permettant à l'origine d'identifier les athlètes, les pin's sont rapidement devenus un moyen pour les délégations de briser la glace, via le troc, avec leurs homologues d'autres pays.

Un engouement qui a ensuite gagné les spectateurs, notamment sous l'impulsion des sponsors qui y ont vu un moyen populaire de diffuser leur logo. A Milan, pendant les Jeux, un Centre officiel d'échange de pin's olympiques, créé par la Warner Bros Discovery, permet ainsi aux collectionneurs d'échanger ou vendre leurs plus beaux trophées.

Les pin's aux couleurs des plus petites délégations sont souvent les plus recherchés. Et, comme pour le vin, certaines années font mouche. «Celui-ci vient de Tokyo», relate à l'AFP Edwin Schneider, en désignant un pin's parmi les dizaines accrochés à son écharpe noire.

«J'ai dû l'échanger par téléphone, car personne ne pouvait se rendre à Tokyo (ndlr: en 2020) depuis les États-Unis», ajoute le collectionneur américain, dont la passion pour les pin's l'a déjà conduit à assister à 14 Jeux olympiques. «Parfois je me demande pourquoi ma femme reste encore avec moi», conclut-il dans un éclat de rire.