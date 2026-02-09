Misra Tornianen, coach zurichois, avait lâchée Mathilde Gremaud – pour rejoindre sa rivale Eileen Lu – juste avant les Jeux. La victoire de la Suissesse en slopestyle a inspiré ses fans sur les réseaux.

Blick Sport

«Le karma», «looooooser», des emojis drapeaux suisses. Trois exemples de ce que l'on peut retrouver parmi les nombreux commentaires postés sous le dernier post Instagram de Misra Tornianen, coach zurichois de ski freestyle.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et pour cause, ce dernier avait «lâché» Mathilde Gremaud quinze jours avant les JO de Milan-Cortina 2026, pour retrouver Eileen Gu, sa grand rivale. Un coup qu'il avait déjà fait avant les JO de Pékin 2022.

Pas une revanche

Un «vol de coach» comme petit «drama» pour mettre encore un peu plus de piment avant la finale du slopestyle. Compétition qu'a remporté la Fribourgeoise, juste devant... Eileen Gu, battue d'un cheveu (0.38 points).

Greg Tuscher (tout comme Mathilde Gremaud), le coach de l'équipe de Suisse, ne veut pas voir cette médaille d'or comme une revanche. «On ne voulait pas rentrer dans ce jeu là, explique l'entraîneur Valaisan. Ça reste du sport, c'est vraiment que la meilleure gagne. Et puis on voulait vraiment montrer sur les skis de quoi elle était capable.»

C'est chose faite, le «karma» et Mathilde Gremaud se sont occupé du cas Misra Tornianen.