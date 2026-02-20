Les curleurs suisses décrochent la médaille de bronze!

La Suisse a cueilli une 17e médaille aux Jeux de Milan-Cortina avec la troisième place des curleurs du CC Genève. Ils ont battu la Norvège 9-1 dans le match pour la troisième place.

Blick Sport et ATS

Quelle journée pour le curling suisse! Après que les Suissesses se sont assurées de décrocher une médaille dans l'après-midi, leurs homologues suisses sont allés décrochés le bronze dans la soirée.

Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin et Sven Michel ont facilement battu la Norvège en petite finale, réalisant un coup de trois dès le deuxième end. Après voir concédé un point aux Scandinaves, ils ont ensuite parfaitement maîtrisé la rencontre pour ne jamais être vraiment mis en danger. Ils se sont finalement imposés sur le score de 9-1 et s'offrent une superbe médaille de bronze après la déception des demi-finales.

Deuxième médaille pour Benoît Schwarz-van Berkel

Les Suisses ont, ainsi, su parfaitement rebondir au lendemain de la mortifiante défaite face à la Grande-Bretagne. Après un round robin parfait avec neuf victoires en neuf matches, le quatuor espérait sans doute davantage que cette médaille de bronze qui récompense toutefois une performance de choix lors de ce tournoi olympique.

Malheureux jeudi, Benoît Schwarz-van Berkel a cette fois rendu une copie parfaite pour remporter sa deuxième médaille de bronze aux Jeux après celle de Pyeongchang en 2018. A 34 ans, le No 4 de l'équipe sera-t-il partant pour une nouvelle aventure olympique? La question peut se poser, comme elle se pose pour Sven Michel (37 ans). Agés respectivement de 30 et de 25 ans, Yannick Schwaller et Pablo Lachat-Couchepin ne nourrissent pas encore la même réflexion.