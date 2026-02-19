Les curleurs suisses s'inclinent en demi-finale

Les curleurs suisses devront encore se battre pour obtenir une médaille. La Suisse s'est inclinée en demi-finale face à la Grande-Bretagne (8-5) et jouera le bronze vendredi.

Après leur 9/9 parfait en round robin, les curleurs du CC3C Genève se dressaient comme les nouveaux favoris du dernier carré du tournoi olympique. La Suisse y retrouvait la Grande-Bretagne, battue 6-5 dimanche passé.

Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin et Sven Michel sont bien rentrés dans ce match à élimination directe, menant même 4-2 à la fin du quatrième end. Mais les Écossais ne sont pas classés No 1 mondiaux pour rien. Et leur skip Bruce Mouat n'a pas eu les mains moites lors du septième end, réalisant un coup de classe mondial pour limiter la Suisse.

La partie a fini par se jouer dans le dixième et dernier end. Lors duquel les Britannique ont su tenir leur avantage, pour finalement s'imposer sur le score de 8-5 Cruelle désillusion pour les Suisses, qui s'inclinent donc pour la première fois lors de leur dixième match du tournoi olympique. Il leur reste désormais un match: la petite finale, qui se jouera vendredi à 19h05.