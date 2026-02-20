Les curleuses suisses s'assurent une médaille!

La Suisse s'est qualifiée pour la finale du tournoi de curling olympique. La troupe emmenée par Silvana Tirinzoni a disposé des Etats-Unis en demi-finale (7-4).

Blick Sport

Après la cruelle désillusion des curleurs suisses, éliminés en demi-finale jeudi, c'était au tour des curleuses de jouer pour une place en finale. Et Silvana Tirinzoni, Alina Paetz, Carole Howald et Selina Witschonke disputeront la finale olympique dimanche! Les Suissesses ont été souveraines face aux États-Unis et ont remporté leur demi-finale sur le score de 7-4. Elles peuvent notamment remercier une Alina Paetz des très grands jours.

Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées jeudi, en round robin, avec une victoire américaine à la clé (7-6). La revanche est prise, donc, au meilleur des moments! À noter que finale aura lieu dimanche à 11h05. Les Suissesses y affronteront la Suède.