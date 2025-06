Le rêve de JO de Simon Ammann risque de s'envoler

Le rêve olympique de Simon Amman risque de s'envoler. Photo: Sven Thomann

Matthias Dubach

Simon Ammann a annoncé dès cet hiver, en marge des Championnats du monde, qu'il sauterait encore au moins une année – et donc lors de la saison olympique qu'est 2025/26. «Ce sera mon dernier projet, je m'en réjouis beaucoup», souriait-il.

Se qualifier pour ses huitièmes Jeux d'hiver lors de sa 29e saison de Coupe du monde sera toutefois un casse-tête. Pour être sélectionné, il faut se classer une fois dans le top 15 ou deux fois dans le top 25 en Coupe du monde.

Mais le plus grand obstacle est ailleurs. Le CIO a supprimé des places au départ dans le saut à ski masculin afin d'accueillir davantage de femmes. La Suisse n'a plus droit qu'à trois places. L'ancienne compétition par équipe avec quatre sauteurs n'existe plus. Le programme comprend désormais, outre les deux sauts individuels, un événement par équipe avec deux athlètes seulement. «C'est une très mauvaise évolution», déclare Simon Ammann, faisant référence à la suppression du format classique à quatre.

«Je me sens mieux qu'il y a un an»

Mais c'est surtout la réduction des places au départ qui menace le rêve olympique de Simon Ammann. Il doit revenir parmi les trois meilleurs du pays. Or, l'hiver dernier, il ne s'est même plus trouvé parmi les quatre meilleurs à plusieurs reprises et n'a plus reçu de convocation pour les épreuves de Coupe du monde.

«La qualification ne sera pas une évidence, admet-il. La lutte sera beaucoup plus dure. D'un autre côté, il faut de toute façon atteindre un certain niveau pour y participer. C'est ce à quoi je travaille maintenant. Je me sens nettement mieux maintenant, lors de l'entraînement d'été, qu'il y a un an.»