«Dans mon sac, j'ai toujours des jouets Kinder Surprise»

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Tenace, péripéties et fun. J'ai dû faire preuve de ténacité car a n'a pas toujours été facile et l'escrime est un sport où il n'y a pas d'argent. Mais aussi, dans ma carrière, il y a eu des hauts et des bas. Et surtout, il ne faut pas oublier d'avoir du plaisir dans le sport.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

Quand j'ai découvert l'escrime, à 6 ans et demi. Avec ma famille, on venait de déménager à un autre endroit de La Chaux-de-Fonds. J'étais à cinq minutes de la piscine et pour y aller, je passais devant la salle d'entraînement et ses grandes baies vitrées. J'ai voulu essayer et ça m'a bien plu.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu'à présent?

La plus riche en émotions, c'était de décrocher mon ticket pour aller aux JO. C'était la compétition de la dernière chance. Il y a eu de la joie, mais également du relâchement, avec le stress qui s'envole.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

Je ne dois pas penser à grand-chose… parce que je ne suis pas du matin (rires). C'est assez vide dans ma tête. Avant que j'aie pris mon café, il ne faut pas me parler.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

Quand j'étais ado, j'avais toujours le même short… celui de compétition. Maintenant, plus vraiment. Mais si je tire bien à l'échauffement, je trouve ça bizarre.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

J'ai plein de petits trucs qui traînent dans mon sac, comme des dinosaures en plastique – donné par un entraîneur – et plein de jouets Kinder Surprises. Il y a aussi un porte-clé que ma maman m'avait donné une fois. C'est donc une petite pochette avec plein de trucs aléatoires et ça ne quitte jamais mon sac.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Il faut se donner à 100% dans son sport. Et travailler. Sans s'entraîner, ça va être compliqué. Mais il faut avoir du plaisir sur le chemin.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Je n'y vais plus très souvent, donc je n'ai pas un endroit en particulier que j'apprécie. Par contre, si j'ai une vue sur les Alpes bernoises, je suis heureuse. Depuis toute petite, je vais faire des balades là-bas et j'en suis tombée amoureuse.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

L'escalade. C'est aussi un hobby pour moi. Par contre, je ne pourrais pas tenir sur le départ. À la limite, toucher la première prise, mais c'est tout (rires).

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

Mes vacances sont plus difficiles physiquement que le camp d'entraînement de la rentrée. Le sport, c'est ma vie et durant mes vacances, je fais de l'escalade, du vélo… J'aime être dehors.