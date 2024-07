Le prix des médailles à de quoi surprendre

Les médailles décernées à Paris ont une valeur allant de plus de 800 euros à... 3 euros.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce n'est pas illogique que l'or et l'argent valent davantage que le bronze. Il n'y a pas besoin d'avoir faire des grandes études en économie pour le savoir. Cela a forcément une répercussion sur la valeur marchande des médailles. Incongrue comme étude? Pourtant SaxoBank, un banque spécialisée dans le trading s'est amusée à calculer les prix des différentes breloques et leur évolution ces dernières années sur la base du prix des matériaux.. Et les résultats sont tout de même surprenants.

Ainsi les champions olympiques se verront octroyer un prix d'une valeur de 863 euros au cours du moment. «L'or reste quant à lui la référence en matière de métal dans un contexte d'incertitude politique accrue aux États-Unis et dans le monde», a détaillé Ole Hansen, responsable de la stratégie matières premières chez SaxoBank, sur son compte Twitter (nouvellement X).

Augmentation de 20%

La SaxoBank a également jeté un coup d'oeil dans le rétroviseur. En 2012, lors des JO de Londres, le cours de l'or était largement moins favorable et les deux champions olympiques suisses, Steve Guerdat et Nicola Spirig, ont remporté une médaille qui valait à peine 700 euros à l'époque, soit 20% de moins qu'aujourd'hui. Si l'argent est logiquement environ deux fois moins cher que l'or, la médaille du même métal suit le même cours et se négocierait 436 euros sur le marché.

Mais c'est surtout l'accessit remporté par les athlètes qui termineront sur la troisième place sur le podium qui a suscité de nombre de réactions ironiques depuis la publication de cette analyse. En effet, le cours du bronze est tel que la médaille de ce métal vaut... 3,58 euros. «Moins qu'un ticket de métro», s'est amusé un internaute. «Le même prix que deux boîtes de thon Petit Navire», a rigolé un autre.

Mais dans les trois cas, nul doute que la valeur pécuniaire n'aura pas une grande importance. Ce d'autant plus que les 5084 médailles décernées sur les bords de la Seine sont également agrémentées d'un petit bout de fer provenant de la Tour Eiffel. Mais c'est là aussi symbolique, le fer se monnayant 40 fois moins cher que le bronze à la tonne.