De nombreux fans de ski ont renoncé à suivre les Jeux olympiques à Cortina ou Bormio. Les coûts sont trop élevés, notamment pour les partisans de Wendy Holdener, Malorie Blanc ou Marco Odermatt.

Enfin, les Jeux olympiques d’hiver sont de retour au cœur de l’Europe! Après la Russie en 2014, la Corée du Sud en 2018 et la Chine en 2022, les stars du ski s’affrontent à Cortina d’Ampezzo pour les femmes et à Bormio pour les hommes. Deux sites mythiques.

Malgré tout, de nombreux clubs de supporters renoncent au déplacement. «Nous n’avons pas pu réserver comme d’habitude. Chacun a dû acheter ses billets individuellement. Et ils étaient très chers», explique Manuel Marty.

Le président de longue date du fan's club de Wendy Holdener se montre déçu. «Le principal problème, ce sont les possibilités d’hébergement. Il n’y a presque rien à proximité de Cortina. Et lorsqu’il y a quelque chose, les prix sont trop élevés pour beaucoup.»

«Trop compliqué» pour le père de Malorie Blanc

Le parrain de Marco Odermatt, Paul Odermatt, renonce lui aussi à un voyage organisé pour les fans. Il avance une autre raison: «Bormio n’est pas accessible pour un aller-retour à la journée. C’est pourquoi nous organisons une diffusion publique à Lucerne et croisons les doigts pour Marco.» La plupart des partisans de Franjo von Allmen suivront également la compétition depuis chez eux, dans le Simmental.

Le fan's club de Malorie Blanc, basé à Ayent, a fait le même choix. «Sinon, c’est trop compliqué. En début d’hiver, nous ne savions même pas si Malo allait se qualifier. Heureusement, elle y est parvenue», explique son père Alexandre Blanc.

Lui-même sera toutefois présent sur place avec quelques membres de sa famille. Pour les descentes de Bormio et de Cortina, seuls des packages d’hospitalité sont encore disponibles, à partir de 300 euros. Pour le combiné par équipes masculin de lundi, il reste des billets classiques, à partir de 220 euros.