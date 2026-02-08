Malorie Blanc nous ouvre son album de famille

Malorie Blanc aime la neige, la nature et l'aventure. Avant ses débuts olympiques à Cortina, la spécialiste de la vitesse nous révèle ce qui l'inspire, comment elle surmonte les obstacles et pourquoi elle aimerait être un requin.

Mathias Germann

Les montagnes, la neige, les animaux et les plantes. Malorie Blanc est une skieuse qui aime la nature. Enfant déjà, elle était presque toujours dehors, avec ses amis et ses frères et sœurs, et ce, été comme hiver. Avant ses premiers Jeux olympiques, la spécialiste de la vitesse parle de sa proximité avec la nature, des documentaires de la BBC et de la raison pour laquelle elle aimerait être un requin au départ. Enfin, la gagnante du super-G de Crans-Montana révèle comment elle fêterait une médaille à Cortina.

Malorie, que représente la nature pour toi?

Elle m'inspire. Elle est forte – plus forte que l'homme. J'ai un grand respect pour elle. Tôt le matin, sur les skis, quand le soleil se lève, je suis presque en méditation. La nature me touche.

Essaies-tu de la comprendre?

Oui. Il y a une quantité infinie de choses à découvrir.

Parfois, elle t'empêche de faire ton travail.

À Zauchensee, il a tellement neigé que l'entraînement et le super-G ont été annulés. Cela ne m'a pas dérangé. La neige me rend heureuse. Mes coéquipières se demandent parfois pourquoi je suis de bonne humeur (rires).

Le réchauffement climatique t'inquiète-t-il?

Au début, oui. Je me sentais coupable parce que nous, les humains, y contribuons. C'est triste. Au final, tout est un cycle. Peut-être qu'un jour l'homme disparaîtra et que la nature restera. Cette pensée me rassure.

Que fais-tu pour l'environnement?

En tant que skieuse, c'est difficile, nous voyageons beaucoup. Je m'en tiens aux petites choses: trier les déchets, acheter moins, prendre le train si possible.

Qu'est-ce qui te touche le plus: la déforestation de la forêt tropicale ou les déchets au bord de la route?

Les deux. Mais les déchets me mettent en colère parce que je les vois sous mes yeux. Ce n'est pas difficile de jeter une canette dans une poubelle. C'est incroyable que les gens jettent des déchets depuis leur voiture.

On vit aussi dans une époque où les glaciers recul.

A Saas-Fee, Zermatt, au glacier d'Aletsch. La comparaison entre les photos d'autrefois et celles d'aujourd'hui est choquante. J'essaie de parler de changement climatique, pas seulement de réchauffement. Qui sait si une nouvelle ère glaciaire ne va pas survenir? C'est peut-être de l'optimisme de circonstance.

Tes parents voyageaient souvent en camping-car.

Nous restions proches: Suisse, Italie, pays voisins. C'était une époque merveilleuse.

Qu'est-ce qui était particulier?

Nous étions presque toujours dehors, nous avons grandi sans téléphone portable. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui regardent constamment leur smartphone. Je trouve cela dommage.

Comment était ton enfance?

Nous étions souvent en forêt à chercher des champignons, faire du feu, griller des cervelas, construire des cabanes. Des choses simples. Je porte ces souvenirs en moi jusqu'à aujourd'hui. Dans la nature, il suffit de peu pour être heureux. Avec ma cousine, nous jouions au restaurant, nous cuisinions avec des plantes, nous inventions des menus.

Tu aimes photographier la nature.

Récemment, j'ai fait du vélo électrique sur un alpage à Anzère. Je m'arrêtais sans cesse pour prendre des photos. Une collègue m'a dit: «Tu es comme une grand-mère!» (rires)

Ton chien Bayou aime-t-il l'hiver?

Il adore la neige. Il saute, se roule, la mange. Je l'aime beaucoup.

Autrefois, tu voulais devenir océanographe, non?

C'est vrai. Aujourd'hui, je suis contente d'être skieuse. Dans le Léman, j'ai un sentiment de malaise. Je ne sais pas ce qui flotte en dessous de moi. Je n'aime pas non plus les algues – mon copain en rit.

La plongée en mer n'est donc pas pour toi?

Si, j'aimerais bien relever ce défi passionnant.

Regardes-tu des documentaires sur la nature à la télévision?

Oui. David Attenborough, «Planet Earth». Sur Netflix, je trouve beaucoup de choses qui sont magnifiques et passionnantes.

Si tu étais un animal au départ d'une course, lequel serait-ce?

Un requin. Il y en a tellement d'espèces: élégants, calmes, agressifs, forts. Je pourrais choisir lequel je suis en ce moment.

Que dirais-tu d'une rencontre avec un requin lors d'une plongée?

J'aimerais beaucoup. Ils sont moins dangereux qu'on ne le pense.

Es-tu végétarienne?

J'ai essayé pendant un an.

Et pourquoi avoir arrêté?

Il ne restait souvent que des pommes de terre et quelques légumes quand je laissais tomber la viande. J'ai perdu du poids. Mais peut-être que cela reviendra. Le sport de haut niveau sans viande est possible.

Jeune, tu n'étais pas un incroyable talent et n'as jamais eu de grands titres comme objectif. Est-ce que cela a changé?

Non. Je veux skier rapidement. Le reste suivra. Mon objectif reste le même: être heureuse.

Y parvient-on même dans les phases difficiles?

Être lent n'est pas amusant. J'apprends encore que tous les jours ne sont pas bons. Mais je cherche le positif.

Et ça marche?

Parfois, je suis trop sérieuse, je perds ma décontraction. Être un peu folle est parfois une bonne chose. C'est un processus.

Les Jeux olympiques sont considérés comme gigantesques. L'utilisation d'installations existantes est-elle correcte?

Oui. Ce qui est dommage, c'est que nous ne soyons pas tous au même endroit, car j'aimerais pouvoir échanger avec des athlètes d'autres sports. Mais les constructions sans utilisation ultérieure n'ont pas de sens.

En tant que bonne technicienne, les parties de glisse et les longs virages de Cortina ne te conviennent pas particulièrement…

C'est vrai. Je manque d'expérience. Mais j'apprends vite. Je connais maintenant le parcours. Je suis confiante.

Comment fêterais-tu une médaille?

En organisant plusieurs fêtes – sur place et à la maison. Pour que tout le monde puisse être présent.

As-tu des projets de vacances après l'hiver?

Peut-être un jour la Scandinavie. Ou un échange de maisons avec une famille.

Comment ça?

Nous l'avons fait autrefois. À 13 ans, nous sommes allés une fois en Floride et nous vivions dans la maison d'une famille. Et eux chez nous, en Valais. C'était bon marché, intense… et je n'oublierai jamais les crocodiles dans les Everglades.