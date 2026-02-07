Franjo von Allmen a offert à la Suisse sa première médaille d'or des Jeux. Avant lui, seuls quatre compatriotes ont remporté la descente olympique. Un triomphe historique.

Ramona Bieri

Le 9 février 2025, Franjo von Allmen était couronné champion du monde de descente. Trois cent soixante-trois jours plus tard, le Bernois a décroché une nouvelle médaille d’or dans la discipline. Cette fois aux Jeux olympiques, grâce à une course sensationnelle sur la Stelvio de Bormio.

À seulement 24 ans, il a déjà conquis deux des titres les plus prestigieux de la discipline reine. Seul le petit globe de cristal manque encore à son palmarès. Avec ce nouveau triomphe, Franjo von Allmen entre dans un cercle très fermé: depuis 1948, date de l’introduction de la descente olympique, il est seulement le cinquième Suisse à être couronné champion olympique dans la discipline reine.

Le premier à ouvrir la voie fut Bernhard Russi, sacré en 1972 à Sapporo (Japon), devant son compatriote Roland Collombin. Seize ans plus tard, un nouveau doublé suisse a vu le jour: Pirmin Zurbriggen a remporté l’or à Calgary devant Peter Müller.

Une longue attente après Pirmin Zurbriggen

S’ensuit alors une longue traversée du désert. Il a fallu attendre 2010, aux Jeux de Vancouver, pour revoir un Suisse remporter la descente olympique. Didier Défago s’impose ce jour-là. Fait unique, il reste à ce jour le seul champion olympique suisse de descente à ne pas avoir également remporté le titre mondial dans la discipline.

En 2022, à Pékin, Beat Feuz a redonné à la Suisse le titre olympique. Quatre ans plus tard, un autre Bernois lui succède. Voir deux athlètes du même pays remporter consécutivement l’or olympique en descente est un événement historique.

Cela ne s’était produit qu’une seule fois auparavant, par les inévitables Autrichiens. Franz Klammer s’était imposé en 1976 à Innsbruck, avant que Leonhard Stock ne fasse de même en 1980 à Lake Placid.



