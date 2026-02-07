Lors de sa victoire, Franjo von Allmen a imité… la vache

Après une incroyable performance, Franjo von Allmen est devenu champion olympique de descente. Dans l'aire d'arrivée après sa course, le Bernois a décidé d'imiter un bovin avec ses mains.

Matthias Davet Journaliste Blick

Tout part, comme bien souvent, d'une conversation entre potes. Et finalement, comme plus rarement, cela se termine devant les caméras du monde entier lors de l'un des événements les plus suivis sur le globe.

D'abord, Franjo von Allmen a réalisé une incroyable descente olympique du côté de Bormio. Sans se dire non plus qu'il avait déjà remporté l'or, le Bernois sait qu'il avait fait un pas de géant vers celui-ci. Ne manquaient que les Italiens Giovanni Franzoni et Dominik Paris, qui ont finalement terminé à la deuxième et troisième place. Mais au moment où il a franchi la ligne, il possédait 70 centièmes sur son compatriote Marco Odermatt. Alors, le natif de l'Oberland s'est laissé aller et a décidé d'imiter un bovin de sa région. «J'en ai discuté avec un ami et j'ai fait les cornes de la Simmental, se marre après la course le champion olympique. Mais je ne sais pas encore si ce sera ma signature.»

Les compliments de Giovanni Franzoni

L'hymne suisse a donc retenti une première fois dans le ciel de Bormio. Franjo von Allmen a joué un bien mauvais tour au public italien présent en ce samedi, pour le plus grand plaisir de tous les Suisses qui ont fait le déplacement dans la station italienne.

L'avantage, c'est que les deux hommes présents à côté de lui sur le podium, puis après en conférence de presse, ne lui en tiennent pas (trop) rigueur. «Il est franchement inspirant, sourit Giovanni Franzoni. Il a toujours le sourire et ne semble pas connaître la pression. Je suis heureux de partager ce podium avec lui.» À côté et un poil mal à l'aise, Franjo von Allmen a de la peine à prendre tous ces compliments.

«J'ai l'impression d'être dans un film»

Il faut dire que les JO portent déjà son image, pour lui qui a remporté l'épreuve reine du sport phare des Jeux d'hiver. Il l'admet pourtant, il n'était pas des plus détendus au départ, contrairement à ce que son dauphin pensait. «J'étais davantage nerveux et je n'ai pas trop aimé cela», sourit le nouveau champion olympique. Pour se faire, il n'a pas trop pensé au fait qu'il se trouvait sous le feu des projecteurs.

Après toutes les émotions, il avoue aussi avoir du mal à réaliser ce qu'il se passe. «On prend les choses comme elles viennent, philosophe-t-il. Mais j'ai l'impression d'être dans un film. Il me faudra quelques heures, voire quelques jours pour y arriver.»

Franjo von Allmen a désormais deux façons de tourner la page de sa course. Soit fêter sa médaille comme il se doit ce samedi. Soit se concentrer sur le combiné par équipes qui aura lieu lundi. À voir quel chemin il prendra.