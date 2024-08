Pourquoi cette star d'Instagram a-t-elle été exclue du village olympique?

La nageuse paraguayenne Luana Alonso (20 ans) a été exclue du village parisien par le comité olympique de son pays. En cause: une «atmosphère inappropriée» instaurée par la jeune athlète en raison notamment de ses activités d'influenceuse.

Nageuse et influenceuse

La nageuse paraguayenne Luana Alonso a disputé les séries du 100 m papillon.

Le 27 juillet dernier, la nageuse paraguayenne Luana Alonso (20 ans) a disputé les séries du 100 m papillon. Avec à la clef une élimination synonyme pour elle de fin de JO.

Mais pas de quoi faire ses valises pour autant. En effet, la jeune athlète a décidé de rester dans la Ville Lumière à des fins touristiques, tout en continuant à loger dans le village olympique. Au menu de son programme, des visites et un passage à Disneyland.

Plus de 800'000 de followers sur Instagram

Des drôles de vacances qui ont eu le don d'énerver le Comité olympique du Paraguay (COP), lequel a finalement décidé lundi d'exclure la nageuse du village olympique. «Sa présence a créé une atmosphère inappropriée au sein de l'équipe du Paraguay», a notamment expliqué l'institution.

Cette dernière craint notamment que les autres athlètes de la délégation paraguayenne soient déconcentrés par les activités de Luana Alonso. En cause: les activités d'influenceuse de la jeune nageuse, qui jouit d'un certain succès sur les réseaux sociaux. Son exclusion lui a d'ailleurs offert un sacré coup de projecteur: alors qu'elle était suivie par 500'000 personnes sur Instagram lundi, elle compte désormais plus de 800'000 followers.