Un lancement historique pour les JO d’hiver 2026 en Italie

Milan et Cortina d’Ampezzo accueilleront deux flammes olympiques, une première historique. Le 6 février, San Siro sera le théâtre de la cérémonie d’ouverture avec Mariah Carey et Andrea Bocelli parmi les invités.

Alexander Hornstein

Au cours des deux prochaines semaines, le monde des sports d’hiver aura les yeux rivés sur l’Italie, hôte des XXVe Jeux olympiques. Comme pour les compétitions elles-mêmes, la cérémonie d’ouverture se veut un véritable spectacle. Les organisateurs ont préparé un programme de plusieurs heures et promettent une première dans l’histoire des Jeux olympiques. Plusieurs stars internationales de la musique, du théâtre et du show-business seront présentes à Milan pour offrir un coup d’envoi spectaculaire et transmettre des émotions à travers le monde.

Le spectacle principal à San Siro n’est qu’une partie des festivités

Le 6 février, spectateurs, officiels et athlètes assisteront à un spectacle marquant le lancement du plus grand tournoi sportif mondial. Le temple du football milanais, San Siro, accueillera le spectacle principal, tandis que Cortina d’Ampezzo, Livigno et Predazzo participeront également aux festivités et célébreront le coup d’envoi officiel.

À partir de 20 heures et pendant environ trois heures, chanteurs, acteurs et délégations olympiques des 92 pays participants se succéderont dans ces quatre localités. Le duo suisse qui aura l’honneur de porter le drapeau pour les 175 athlètes suisses sera annoncé le 5 février.

Un mélange de musique, de spectacle et de tradition

La liste des stars présentes témoigne de l’envergure de l’événement. Si certaines personnalités viennent d’autres pays, comme la chanteuse américaine Mariah Carey ou le pianiste chinois Lang Lang, l’Italie sera largement représentée. La chanteuse pop Laura Pausini, le rappeur Ghali et la cantatrice Cecilia Bartoli promettent de réchauffer le public avec leurs prestations musicales.

La voix italienne la plus célèbre, Andrea Bocelli, sera également de la partie. Aveugle depuis l’âge de 12 ans, le ténor continue de captiver le public avec ses interprétations classiques. Outre la musique, la cérémonie offrira des représentations théâtrales, avec les comédiens de renommée mondiale Pierfrancesco Favino et Sabrina Impacciatore.

Malgré ces touches modernes, les traditions olympiques seront respectées. Le protocole prévoit notamment l’allumage de la flamme olympique, le lâcher de pigeons et l’exécution des hymnes italien et olympique. La prestation de serment sera également effectuée par six représentants des participants, qui s’engageront à respecter les règles, à faire preuve de fair-play et à ne pas se doper.

Une première avec deux feux olympiques

Les Jeux olympiques 2026 se distinguent par leur répartition sur plusieurs régions italiennes, une première historique. Autre nouveauté: deux flammes olympiques illumineront simultanément le pays. A Milan, la flamme sera allumée sur l’Arco della Pace, symbole de la ville, tandis qu’une seconde s’embrasera sur la Piazza Dibona à Cortina d’Ampezzo. Les deux resteront visibles jusqu’à la cérémonie de clôture, le 22 février, à l’Olympic Arena de Vérone.

D’ici là, les Jeux promettent d’être une grande fête du sport et, pour la Suisse, l’occasion de décrocher plusieurs médailles. Aucun objectif officiel n’a été fixé, mais l’attente est palpable.