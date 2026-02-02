Vincent Kriechmayr suscite la polémique après avoir sauté la descente de Crans-Montana pour se préparer aux Jeux olympiques. Les légendes Fritz Strobl et Hans Knauss soutiennent pourtant son choix stratégique.

Marcel W. Perren

L'ancien champion de descente autrichien Fritz Strobl a vigoureusement secoué la tête dimanche lors de la retransmission télévisée de la descente de Coupe du monde à Crans-Montana. «Si j'avais fait la même chose que Vincent Kriechmayr aujourd'hui quand j'étais coureur, mes chefs d'équipe de l'époque ne m'auraient jamais emmené aux JO», affirme le champion olympique de descente 2002.

Vincent Kriechmayr a choisi de ne pas prendre le départ à Crans-Montana, préférant se concentrer sur sa préparation pour les Jeux olympiques. «A mon époque, cela n'aurait pas été possible, car l'équipe autrichienne comptait alors énormément de coureurs capables de gagner. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est probablement pour cette raison que Vincent a agi de manière intelligente en renonçant à Crans-Montana», ajoute Fritz Strobl.

«La bonne décision!»

Hans Knauss, coéquipier de longue date de Fritz Strobl, partage cet avis. «Vincent Kriechmayr n'a plus aucune chance dans la lutte pour le classement final de la Coupe du monde de descente. Il a donc eu raison de se concentrer pleinement sur les Jeux olympiques, d’autant plus que la piste de Crans-Montana ne lui convenait pas vraiment», commente l'ancien vainqueur de Kitzbühel.

Cette saison, Vincent Kriechmayr, 34 ans, n’est monté sur le podium que lors de la course raccourcie du Lauberhorn. Hans Knauss reste toutefois confiant quant aux capacités de son compatriote pour les moments clés de la saison: «Vincent a montré l'année dernière qu’il ne fallait jamais l’oublier. Trois semaines après sa mauvaise sortie de piste au Lauberhorn, il avait remporté la médaille d'argent lors de la descente des Championnats du monde à Saalbach. Et je tiens à rappeler que le parcours olympique de Bormio, très exigeant techniquement, lui convient parfaitement.»

«A Bormio, Kriechmayr a presque toujours bien skié»

L’«empereur» autrichien de la descente Franz Klammer (champion olympique 1976, 25 victoires en Coupe du monde) a, lui aussi, un pronostic audacieux: «Toute la pression repose sur les Suisses et les Italiens, alors que Vincent Kriechmayr n’a rien à perdre. C’est pour cela que je pense qu’il pourrait décrocher la médaille d’or! On a pu compter sur Vincent lors des grands événements: il a remporté deux médailles d’or aux Championnats du monde de Cortina en 2021. Et à Bormio, il a presque toujours bien skié.»

Les statistiques sont toutefois plus nuancées: en 2020, Vincent Kriechmayr était deuxième sur le Stelvio, premier en 2022, cinquième en 2023. Lors de la dernière descente à Bormio, le skieur a terminé huitième. De plus, il n’a encore jamais remporté de médaille aux Jeux olympiques.