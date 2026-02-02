A quelques jours des JO d'hiver 2026 à Milan-Cortina, la biathlète italienne Rebecca Passler a été contrôlée positive au letrozole. Un premier scandale qui ternit l'événement avant son lancement officiel, ce vendredi.

Blick Sport

A quelques jours du coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver de Milan et Cortina d'Ampezzo, un premier scandale vient ternir l'événement. La biathlète italienne Rebecca Passler, 24 ans, a été contrôlée positive lors d'un test antidopage hors compétition, rapportent plusieurs médias italiens.

Selon «Onet», l'athlète a présenté un résultat positif au letrozole, une substance figurant sur la liste des produits interdits. Principalement utilisé dans le traitement du cancer du sein chez les femmes ménopausées, le letrozole n'est pas considéré comme dopant à proprement parler. Il est toutefois connu pour être employé afin de réduire les niveaux élevés d'œstrogènes, souvent liés à l'utilisation de stéroïdes anabolisants.

Le premier cas signalé

D'après l'agence de presse italienne ANSA, il s'agirait du premier cas de dopage officiellement signalé en lien avec les Jeux olympiques d'hiver 2026, un coup dur pour l'image de l'événement à l'approche de son lancement.

Plusieurs médias transalpins indiquent que Rebecca Passler, multiple médaillée aux championnats du monde juniors, ne pourra pas participer aux compétitions à venir. Elle devait initialement représenter l'Italie lors des Jeux. Sa place au sein de l'équipe nationale pourrait être attribuée à Samuela Comola.

Le Comité olympique italien (CONI) a confirmé être informé de la situation, tout en précisant qu'il attend encore une notification officielle concernant les résultats positifs du contrôle antidopage avant de se prononcer. Les Jeux de Milan-Cortina d'Ampezzo débuteront ce vendredi, sous une attention médiatique maximale. Un contexte qui rend ce premier scandale d'autant plus embarrassant pour le sport italien.