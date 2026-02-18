Cette championne olympique voit Wendy Holdener l'emporter

En 1998, Hilde Gerg a remporté l'or en slalom à Nagano. Aujourd'hui, elle mise sur Wendy Holdener à Cortina: «Une piste plate lui convient.» Depuis Vreni Schneider en 1994, la Suisse attendait une championne olympique de slalom.

Mathias Germann

Est-ce que cela fait vraiment 28 ans? Le 19 février 1998, Hilde Gerg a remporté l'or en slalom à Nagano. Mais elle le raconte comme si c'était hier. «C'était fou. Au Japon, le temps changeait tout le temps. Une fois, on nous a fait quitter la piste pendant l'entraînement, une tempête s'est levée. Il y avait un risque imminent de foudre«, raconte l'Allemande aujourd'hui âgée de 50 ans.

Hilde Gerg n'est pas devenue nerveuse pour autant. Pas plus que quelques jours plus tard. En fait, l'équipe voulait s'entraîner en géant. Puis, tout à coup, on a dit: demain, c'est slalom. La course a été déplacée parce que la piste était meilleure. «Nous sommes retournés à l'hôtel, avons pris les skis les plus courts et avons skié avec», en rigole-t-elle.

«Wendy va remporter l'or!»

Est-ce cette décontraction qui lui a permis de remporter le titre? Certainement aussi. Wendy Holdener a également besoin de ce même état d'esprit à Cortina (ITA). Celle qui se crispe en slalom n'a aucune chance. «Je suis convaincue qu'elle y arrivera. En Coupe du monde, elle n'est certes montée qu'une fois sur le podium cet hiver, mais la piste plate de Cortina lui convient parfaitement. Mon pronostic: Wendy va remporter l'or!»

Ce serait le plus grand succès de sa carrière. Elle a déjà remporté cinq médailles olympiques et neuf médailles aux championnats du monde, mais aucun titre dans sa discipline de prédilection. Hilde Gerg sait que Mikaela Shiffrin domine la Coupe du monde. Elle a remporté sept des huit slaloms. Camille Rast en a remporté un. «Lors du combiné par équipes, elles ne m'ont cependant pas totalement convaincue. Elles préfèrent les terrains plus raides.»

En dernier lieu, Wendy Holdener a fait l'impasse sur le géant olympique. Elle voulait un jour d'entraînement supplémentaire en slalom. Hilde Gerg trouve cela juste. «Wendy sait ce dont elle a besoin.»

«Wendy me rappelle Vreni»

La piste plus facile convient à Holdener. Mais l'Allemande peut comprendre la critique de Camille Rast selon laquelle elle n'est pas digne des Jeux olympiques. Lors des championnats du monde de 2021, on a skié sur la pente de Drusciè, nettement plus raide, qui se trouve à côté. «Pour des raisons logistiques, on ne voulait probablement utiliser qu'une seule aire d'arrivée. Pourtant, Nagano montre qu'il est possible de faire autrement. Là-bas, le géant et le slalom ont eu lieu sur des pistes différentes.»

Et en quoi l'or a-t-il changé la vie de Hilde Gerg? «À peine. Ce n'est qu'après ma carrière que je m'en suis rendu compte. Lors d'événements sportifs, on me présentait souvent comme championne olympique – on porte ce titre pour toujours. C'est là que j'ai pris conscience de son importance.»

La dernière championne olympique suisse de slalom était Vreni Schneider. Elle a gagné en 1994 à Lillehammer. «J'ai skié avec Vreni dans ma carrière. Wendy me fait penser à elle dans son attitude», souligne Hilde Gerg. C'est peut-être un bon présage.